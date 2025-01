Gema Revuelta, académica española: “Hay grupos poderosos que no les interesa el cambio climático”

Hace tres semanas el diputado del naciente Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser indicó en entrevista que “sacaría cascando las energías renovables no tradicionales, porque son carísimas y no tienen ningún impacto positivo en el clima, pero tienen un impacto muy negativo en la agricultura y el precio de la energía misma”. Rápidamente los dichos fueron desmentidos por autoridades y expertos, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien le dijo que “eligió un muy mal año para ser negacionista climático: el año en que se batieron todos los récords de temperaturas máximas extremas”.

Los dichos que relativizan la ciencia no ocurren solamente en Chile, en un contexto global de sobreinformación y aumento de la desinformación, el periodismo científico y la divulgación de la ciencia pueden jugar un papel fundamental en garantizar a los ciudadanos el acceso a información veraz y de calidad necesaria para poder enfrentar desafíos globales, pero el bajo interés de la sociedad y los medios por la ciencia dificulta esta tarea.

En este escenario, la directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Gema Revuelta llegó a Chile para participar en una serie de actividades sobre la importancia de la divulgación científica.

“Desde los años 90 y a medida que la ciencia avanza y va advirtiendo que hay un cambio y que este cambio lo ha generado el ser humano hay grupos poderosos de lobbies que no les interesa este discurso, porque este discurso, o sea el cambio climático, la evidencia científica lo que dice es que está pasando esto, hay que cambiar nuestras maneras de actuar, hay que reducir el consumo, hay que hacer muchas cosas que muchas veces a determinados sectores pues no les interesa”, expresa Revuelta.

Sin embargo, explica que hace 30 o 20 años las posibilidades de comunicación que existen ahora. “Su discurso quedaba reducido a sus ámbitos, a sus grupos de lobby, etc. Y pues no llegaban tanto, por ejemplo, a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tenían espíritu crítico, la ciudadanía tampoco se enteraba, o sea siempre estaban esas teorías negacionistas o conspiracionistas pero no tenían tanto alcance para el público y la sociedad en general, pues confiaba en la ciencia como siempre se ha confiado en la ciencia”, afirma.

En ese sentido, sostiene que esos discursos se vuelven peligroso cuando “esa persona o ese grupo de personas logra convencer al grupo que toma las decisiones, pues las consecuencias son clarísimas. Nosotros, por ejemplo, en España hemos tenido unas inundaciones que han sido horribles, y esto lo habéis visto aquí, me lo habéis preguntado de Chile porque ha sido algo que ha dado la vuelta al mundo. Esas inundaciones eran en una zona que se sabía hace muchos años eran zonas inundables, que muchas personas que trabajan en ámbitos de la ciencia que tienen que ver con la planificación urbanística, han aconsejado que se hagan determinadas medidas porque ya se sabía que con la crisis climática estos fenómenos van a ser cada vez más extremos y cada vez va a tener más consecuencias. La excusa de que no existe el cambio climático les sirve a algunos, para tomar decisiones que no tienen nada que ver con la ciencia y tienen más que ver con los intereses personales, políticos del momento, etc. Y las consecuencias serán ahora o serán dentro de cinco años o serán dentro de diez años, pero seguro las habrán”, asegura.

Crisis de los medios de comunicación

Hace varios años, en todo el mundo los medios de comunicación están enfrentando una crisis de financiamiento. En general, los medios especializados o las secciones en diarios, revistas y televisión son las primeras en verse afectados por los recortes de presupuesto.

La directora del directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) sostiene que por una parte los consumidores son responsables.

“Está muy claro que por una parte los medios están en crisis desde hace muchos años, pero nadie paga una suscripción, nadie paga para suscribirse a un periódico digital, ¿por qué la gente no paga? La gente lee todos los días y mira todos los días algo que viene de los medios de comunicación, y quiere que esos medios de comunicación sean de mucha calidad, pero a su vez no pagan“, dice.

Aunque también menciona que “hoy en día se trabaja muy rápido en los medios, y en general, cada vez peor. Al final, los medios tienen que decidir si quieren publicar mucho u ofrecer información de calidad”.

“Los directores de medios suelen pensar que la ciencia no interesa, pero cuando analizas las búsquedas, las noticias más leídas están relacionadas con tecnología, salud, ciencia y medioambiente, las noticias de salud siempre están en el top ten, pero no sabemos vender bien la comunicación científica. Nos dicen que solo interesa a pocos, pero las estadísticas muestran lo contrario”, agrega.

En ese sentido, defiende que “los medios masivos tienen que tener el apoyo de las instituciones, de los gobiernos, de la ciudadanía directamente, porque es que al final los medios de comunicación es la espina dorsal de la democracia”.

Gema Revuelta es parte de la organización de las residencias FRONTIERS, un proyecto en cuyo consorcio participa el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, de la Universitat Pompeu Fabra, junto con otros organismos especializados en comunicación y periodismo científico europeos.

“Es un proyecto que es de residencias para periodistas científicos, es un proyecto muy grande, estoy hablando de un millón y medio de euros. Durante un periodo de tres años hacemos convocatorias para periodistas científicos de todo el mundo para que vengan a centros de investigación punteros, en este caso en Europa, y estén, cada uno de estos periodistas está durante tres, cuatro o cinco meses en el centro de investigación haciendo una residencia, como los DJs, lo mismo, pero conviviendo con los investigadores, indagando de aquel tema, preguntando, viendo cómo se investiga”, explica.

Además, señala que “es crucial que los medios decidan cómo invertir en sus periodistas y en la calidad del contenido, porque eso define su futuro”.

En relación al apoyo de organismos gubernamentales a la difusión de la ciencia, la experta plantea que “las instituciones y la administración deben contar con comunicadores científicos en sus plantillas para garantizar una mejor divulgación. En un ministerio de Sanidad, por ejemplo, no solo deben comunicar las políticas, sino también las actividades de hospitales y centros locales.”

“Es fundamental predicar con el ejemplo: Voy a tener a comunicadores que son especializados, voy a hacer una buena comunicación y una buena divulgación, porque a veces los ministerios, las direcciones generales, son las que peor lo hacen. Cuando buscas información de salud y no encuentras fuentes oficiales relevantes, queda claro que faltan buenos comunicadores”, sostiene.

Nuevas formas de comunicar la ciencia

Las redes sociales revolucionaron las formas de tradicionales de comunicar, según los resultados del reciente informe anual del Instituto Reuters para Estudios sobre el Periodismo Digital News Report 2024 en el caso chileno, casi la mitad de los encuestados dice compartir noticias exclusivamente a través de redes sociales; aunque el uso de Facebook, Instagram y WhatsApp está disminuyendo en comparación con TikTok. Esta última plataforma muestra un incremento de uso sostenido entre audiencias jóvenes: más de 23% de los encuestados entre los 18 y los 34 años usa TikTok para acceder a notas informativas.

En ese escenario también surgen nuevas voces como los influencers y la divulgación científica no es ajena a esto: la astrónoma Teresa Paneque tiene 353 mil seguidores en Instagram, en España la estudiante de física Alba Romero llega a los 1,1 M.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresa Paneque (@terepaneque)

En relación a los contenidos que se dan a conocer en redes sociales, Gema Revuelta es optimista. “Tenemos de todo, hay influencers que son muy buenos y muy profesionales, la información que dan es de mucha calidad y también hay muchísimos que dicen tonterías. Yo veo, por ejemplo, en el campo de la salud hay algunos supuestos nutricionistas o especialistas en temas de dermatología, que no te puedes fiar, sin embargo, hay otros que son buenísimos y que tienen muchísimos seguidores”.

“Yo conozco influencers de ciencia súper buenos que, por ejemplo, si utilizan YouTube, pues cada vídeo de YouTube que se hace en dos minutos, han tardado dos semanas en confeccionar aquel vídeo porque está lleno de recursos, se han tenido que documentar muchísimo. Aparentemente es muy banal, pero la información que hay detrás es muy buena”, además, dice “que hay que potenciarlos, hay que identificar más claramente cuáles son los que lo están haciendo bien y cuáles es un poco en divulgación basura o demasiado comercializada”.

Por último, concluye que “es clave ofrecer infraestructuras como residencias, premios y apoyo a asociaciones para periodistas científicos”.