ClicAM: caen Steinert y Sedini, Kast mueve piezas y la ley miscelánea entra en horas clave

Kast ajusta gabinete para salvar agenda legislativa

A 68 días de asumir, el Presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete para desactivar tensiones en la derecha y asegurar el avance de su agenda legislativa. Salieron la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera Mara Sedini. El rediseño instala biministerios y reduce de 24 a 22 los secretarios de Estado. Claudio Alvarado suma la vocería desde Interior, Martín Arrau llega a Seguridad y Louis de Grange asume Transportes y Obras Públicas. El ajuste ocurre antes de la votación de la Ley Miscelánea en la Cámara.

Nuevo gabinete busca ordenar relato tras remezón en La Moneda

El nuevo gabinete de José Antonio Kast buscó ordenar el mensaje tras el remezón en La Moneda. Las autoridades reasignadas defendieron el cambio como un ajuste de gestión en un gobierno en evaluación permanente. Claudio Alvarado, ahora biministro de Interior y Segegob, habló de un gobierno de emergencia y pidió que la ciudadanía entienda las razones del rumbo del Ejecutivo. Louis de Grange defendió la unión de Obras Públicas y Transportes como una sinergia, mientras Martín Arrau puso el foco en víctimas, delito y crimen organizado.

Oposición capitaliza salida de ministras y cuestiona a Arrau

La oposición buscó capitalizar el primer cambio de gabinete de José Antonio Kast tras la salida de Mara Sedini de la Segegob y Trinidad Steinert de Seguridad. Diputados del PS, Frente Amplio, PC y DC cuestionaron la gestión del Ejecutivo y acusaron improvisación, falta de plan y problemas de conducción. Paulina Vodanovic apuntó a Sedini como una vocera que no comunicaba y criticó la llegada de Martín Arrau a Seguridad por su falta de experiencia en la materia. Desde el PPD, Raúl Soto pidió que el ajuste implique también un cambio de rumbo.

RN respalda ajuste de Kast y oposición acusa improvisación

El ajuste ministerial de José Antonio Kast abrió un nuevo flanco político en la derecha, incluso antes de concretarse oficialmente. Desde Renovación Nacional, María José Gatica dijo que la decisión se respeta, aunque insistió en que no veía conveniente hacer cambios tan temprano. Andrés Longton apuntó a problemas comunicacionales y respaldó la medida. Desde el PDG Franco Parisi celebró el movimiento y valoró la fórmula de Claudio Alvarado como biministro de Interior y Segegob. En la oposición, Daniela Serrano acusó improvisación y Roberto Celedón apuntó a quienes impulsaron los nombramientos.

Cámara inicia votación en general y particular de megarreforma de Kast

Tras casi ocho horas de debate, la Cámara dejó para este miércoles la votación en general y particular de la Ley Miscelánea, también llamada Plan para la Reconstrucción Nacional o megarreforma. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la iniciativa y pidió aprobarla como salió de la comisión, salvo las cláusulas del Sence y del expediente digital, ya excluidas. La oposición anunció rechazo y evaluó acudir al Tribunal Constitucional. El foco de tensión está en la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones.

DC anuncia rechazo unánime a ley de Reconstrucción

La Democracia Cristiana anunció que rechazará en general la ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno, en la antesala de su votación. Tras una reunión de la mesa nacional con diputados y senadores, el partido acordó por unanimidad cerrar la puerta al proyecto. Álvaro Ortiz dijo que se cansaron de dialogar, recordó conversaciones en La Moneda y acusó al Ejecutivo de tener poca capacidad para recibir y aplicar sus propuestas. También cuestionó el estilo político del Presidente Kast y dijo que esa forma de gobernar no le hace bien al país.

Petro respalda a Bachelet para liderar la ONU

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció su respaldo a Michelle Bachelet para convertirse en la primera secretaria general de la ONU y se sumó al impulso regional por una candidatura latinoamericana. El apoyo fue comunicado en X, junto a una foto con la expresidenta en Bogotá. Bachelet ha sostenido reuniones con líderes de la región, entre ellos Claudia Sheinbaum y José Raúl Mulino, en una campaña promovida por México y Brasil. También figuran otros nombres para suceder a António Guterres, cuyo periodo termina el 31 de diciembre.

Zapatero es imputado por caso Plus Ultra en España

José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del gobierno español imputado, en una causa por tráfico de influencias vinculada a la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama investiga una trama para favorecer el rescate público de la compañía, aprobado por 53 millones de euros, y cifra en 1,9 millones los beneficios que habrían recibido él y su entorno. Zapatero negó haber hecho gestiones ante la administración y dijo que colaborará con la justicia. El Gobierno de Pedro Sánchez defendió su trayectoria y la oposición pidió explicaciones urgentes.