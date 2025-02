Mon Laferte es criticada por artistas visuales

Varios artistas reclaman por el espacio concedido a las exposiciones de la cantante Mon Laferte, primero en el Centro Cultural Matucana 100 (“Autopoiética”) y luego en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago y el Parque Cultural de Valparaíso (ambas con “TE AMO. Mon Laferte visual”). Hace un mes el Parque Cultural porteño la había declarado embajadora cultural, y este viernes anunció que la muestra se extenderá un mes más, hasta el 16 de marzo.

Desde su entorno cuentan que en «Te amo. Mon Laferte Visual», el público encuentra con un recorrido por su trayectoria musical, a través fotografías, videos y objetos personales como los vestidos originales usados en premiaciones. Además puede conocer su imaginario visual desplegado en dibujos, una serie de pinturas de gran formato y una galería de retratos a mujeres privadas de libertad de la colectiva transdisciplinaria Pajarx entre púas, con quienes la artista trabajó de cerca y a quienes ahora les rinde homenaje.

El recorrido cierra con tres enormes figuras tridimensionales, que Mon utilizó para escenificar algunos de sus conciertos en solitario, y la instalación sonora «Flores que murmullan» donde combina canciones, textos poéticos, reflexiones y conversaciones que alimentan su universo.

Lo cierto es que Laferte tiene una trayectoria de varios años en este mundo, primero con una muestra en México en 2019 y luego con un polémico mural que hizo en Valparaíso en 2021. Incluso cuenta con una galería online, donde el artista Helios Salas señala que Laferte tiene “una propuesta donde es reconocible una experimentación plástica que posee un atrevimiento rico en contrastes, formatos y texturas que provienen de su condición autodidacta”.

Las razones del malestar son varias, según comentaron algunos creadores. Primero, por lo mucho que cuesta exponer en dichos espacios. Y segundo, porque las muestras de algunos habrían sido desplazadas o acortadas –en el Parque Cultural de Valparaíso, por ejemplo– para darle cabida a Laferte.

Las razones del malestar son varias, según comentaron algunos creadores. Primero, por lo mucho que cuesta exponer en dichos espacios. Y segundo, porque las muestras de algunos habrían sido desplazadas o acortadas –en el Parque Cultural de Valparaíso, por ejemplo– para darle cabida a Laferte.

Hay “artistas que se dedican 100%, que estudiaron, etc., y con mucha más trayectoria, y no logran acceder a esos espacios expositivos. Ahí la fama como cantante abre espacios y no la trayectoria como artista visual”, comentó el pintor Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

“Mon es una artista desprejuiciada, que se mueve con total libertad por distintas disciplinas. Quienes la han criticado olvidan que algunos de los grandes artistas del mundo del arte han sido autodidactas como ella. El verdadero artista no tiene por qué responder a un perfeccionamiento dado en la Academia, es justamente esa libertad de referentes lo que la hace ser una artista que no se guía por ningún canon establecido”, justifica la curadora Bustos.

La polémica no es nueva: ya en 2020, artistas mexicanos protestaron en el mismo sentido cuando Laferte expuso en el Museo de la Ciudad de Méxicosu muestra «Gestos». Al año siguiente, llegó con sus trabajos a la Galería Utópica de Valparaíso.

Ahora, la molestia quedó patente en una carta abierta que está circulando desde esta semana y recolectando firmas en Internet, en una denuncia sobre el despido de un productor general del Parque Cultural de Valparaíso, con 14 años allí, que –según dijeron fuentes del mundo de las artes– habría sido desplazado por protestar contra el excesivo espacio concedido a Laferte.

“Figuras del espectáculo, como Mon Laferte, han sido privilegiadas en laprogramación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”, señala la misiva, que ya cuenta con más de 200 firmas, entre ellas, la de Chellew y de otros pesos pesados como Arturo Duclós, presidente de CreaImagen, y Justo Pastor Mellado, exmiembro del Consejo Regional Metropolitano de Cultura de Santiago de Chile.

“Demandamos que el Centro Cultural Parque Cultural de Valparaíso garantice el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos con los artistas, evitando que la programación cultural sea manipulada por intereses externos ajenos a su propósito original”, dice también la carta.

El artista visual Leonardo Portus, otro de los firmantes, publicó una sentida columna al respecto en el sitio Artishock. El título lo dice todo: “¿Y si no fuera Mon? Cuando la fama salta la fila”.

Sin embargo, pocos se animan a hablar públicamente.

Elisa Massardo, curadora independiente e investigadora en arte contemporáneo, cree que “hablar en este país tiene costos, lo sabemos y es probable que por eso la crítica especializada de artes visuales es cada vez más inexistente, porque ya nadie quiere pelear con nadie, y nadie quiere que la o lo bloqueen, veten o funen a raíz de las críticas que pueda realizar. Pero no podemos mantenernos neutros, ni cómplices, menos aún vivir pensando en que nos marginarán de todos los espacios solo porque no somos Mon Laferte”.

En el Parque Cultural de Valparaíso, pero no quisieron referirse al tema. Tampoco la curadora de la muestra en el lugar, Beatriz Bustos.

