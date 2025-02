Muere Roberta Flack, la cantante del mítico tema “Killing me softly with his song”

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También era una orgullosa educadora”, señaló en un comunicado su representante.

Roberta Flack había sido diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2022. Llevaba varios años retirada de los escenarios después de haber sufrido un derrame cerebral.

En su carrera de casi cinco décadas, Flack fue la primera cantante en ganar el premio Grammy a la Grabación del Año en dos años consecutivos por First time ever I saw your face (1973) y Killing me softly with his song (1974).

En 2020, un año después de sufrir un derrame cerebral, fue galardonada por los Grammy con el premio a su trayectoria.

“Es un honor tremendo y abrumador”, dijo entonces.

“He intentado toda mi carrera contar historias a través de mi música. Este premio es una validación para mí de que mis compañeros escucharon mis pensamientos y acogieron lo que he intentado ofrecer”, añadió.

El éxito de Killing me softly with his song

Killing me softly with his song, una composición de los músicos Charles Fox y Norman Gimbel, se convirtió en el número uno de la lista de éxitos de EE.UU. durante varias semanas desde su lanzamiento en 1973.

También fue un éxito en otros países de habla inglesa y con el tiempo llegó al resto del mundo.

Flack contaba que la escuchó por primera vez en 1971 mientras viajaba en avión.

“La canción me golpeó. Inmediatamente saqué un papel, hice pentagramas y repasé la canción al menos ocho o diez veces, anotando la melodía que escuchaba. Cuando aterricé, llamé inmediatamente a Quincy [Jones, el productor] a su casa y le pregunté cómo encontrar a Charles Fox. Dos días después tenía la canción”, contaba Flack.

Grabó varias versiones hasta conseguir la armonía y las voces que buscaba, pese a las presiones de sus productores para lanzar el tema lo antes posible.

“Mi formación clásica me permitió probar varias cosas. Cambié partes de la estructura de acordes y decidí terminar con un acorde mayor”, dijo.

Tras el éxito de la versión de Flack, el tema fue grabado por otros artistas, como los Fugees en 1996.

Cantante y educadora

Nacida en Carolina del Norte y criada en Arlington (Virginia), Flack comenzó como pianista clásica, primero enseñando música.

Su carrera discográfica arrancó tras ser descubierta cantando en un club de jazz por el músico Les McCann, quien decía que “su voz tocaba, golpeaba, atrapaba y pateaba todas las emociones que he conocido”.

Pero su primer éxito llegó varios años después, cuando su grabación de The first time ever I saw your face, de Ewan MacColl, se utilizó como fondo de una explícita escena de amor en la película de Clint Eastwood Play Misty For Me (1971).

La grabación la llevó a ganar el Grammy en 1973 y luego se llevó el premio al año siguiente con Killing me softly with his song.

Tras volver a encabezar las listas de éxitos en 1974 con Feel like makin’ love, Flack dejó de actuar para concentrarse en componer y realizar causas benéficas.

A lo largo de su carrera, trabajó con artistas como Donny Hathaway y Miles Davis y grabó un álbum de versiones de The Beatles en 2012.