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Entre Hilos: ¿Qué es el existencialismo?

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En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el existencialismo.

Para esta tradición, los seres humanos viven arrojados en un mundo que no tiene un sentido previo o superior a su propia vida: los seres humanos deben construir su propia vida sin nada ni nadie que los ayuda o acoja. Si, como afirma el existencialismo, “la existencia es anterior a la esencia”, es el mero hecho de estar vivos el que obliga a los seres humanos a tener que darle sentido a una existencia que, en sí misma, no lo tiene. 

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