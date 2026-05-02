Entre Hilos: ¿Qué es el existencialismo?

Para esta tradición, los seres humanos viven arrojados en un mundo que no tiene un sentido previo o superior a su propia vida: los seres humanos deben construir su propia vida sin nada ni nadie que los ayuda o acoja. Si, como afirma el existencialismo, “la existencia es anterior a la esencia”, es el mero hecho de estar vivos el que obliga a los seres humanos a tener que darle sentido a una existencia que, en sí misma, no lo tiene.

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