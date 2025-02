“Ser woke es simplemente que te importan los demás”: el discurso de Jane Fonda en los premios SAG

“E incluso si son de una posición política diferente, tenemos que apelar a nuestra empatía y no juzgar, sino escuchar desde el corazón y darles la bienvenida a nuestra carpa porque vamos a necesitar una gran carpa para resistir con éxito lo que se nos viene encima”, agregó.

“Esto es muy serio”

Durante su discurso, resaltó cómo los actores no crean “algo tangible”, sino que tienen el trabajo de generar empatía. Y esa empatía, subrayó, “no supone debilidad ni ser woke”.

Fonda dijo que su trabajo de actriz le dio una voz en momentos en los que las mujeres no tenían derecho a opinar en la sociedad.

“Para una mujer como yo, que creció en los 40 y 50, cuando las mujeres se supone que no tenían opiniones o no debían enfadarse, la actuación me dio la oportunidad de interpretar a mujeres con opiniones”, contó.