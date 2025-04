Luis R. Vera, cineasta: “Gabriela Mistral era amante por sobre todo de su libertad”

Durante la infancia del cineasta Luis R. Vera una fotografía de Gabriela Mistral saludando al pueblo chileno luego de haber recibido el Premio Nobel de Literatura estaba colgada en una de las paredes de su casa.

Su padre fue fotógrafo y periodista de la revista Zig-Zag y había tomado la foto. Ingenuamente pensaba que la mujer que saludaba al pueblo de Chile era una abuela, tía, algún familiar que como cualquier otro recuerdo estaba presente en la decoración de su hogar. Años más tarde se enteró que era la poeta.

La verdad, es que Mistral es parte de la memoria colectiva del país, su legado es tan relevante que es difícil percibirla fuera de los personajes fundamentales de la historia del país, mereciendo un lugar en la decoración de los hogares.

Fue el 15 de noviembre de 1945, cuando la poeta, profesora y diplomática, Gabriela Mistral obtuvo el premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. Este 2025, se cumplen 80 años desde este hito tan importante.

Con el paso de los años, Luis R. Vera se volvió a encontrar con la poeta en la universidad pero, en esta ocasión para leer su poesía.

“Después cuando ya salgo al exilio y ando por el mundo en distintos países donde me tocó vivir, entre los personajes que se me repetían vinculados con Chile, estaba Gabriela Mistral”, explica a El Mostrador.

A fines de los años 90, Vera regresó a Chile y se dio cuenta que algunos personajes relevantes de la vida de Gabriela Mistral estaban vivos pero en una edad bastante avanzada, eso fue una alerta para filmarlos y poder recolectar sus testimonios.

“Si yo no accionaba rápidamente para poder conversar sobre Gabriela en forma directa y franca, estos personajes no iban a estar”, explica.

Fue así que comenzó la realización del documental “Gabriela de Elqui, Mistral del mundo” (2006).

Finalmente, Vera realiza este film como un tributo aproximando un retrato integral a la vida y obra de Gabriela Mistral, en un rescate a su memoria, una reflexión a la identidad cultural plasmada en su poesía y vasta obra literaria, así como otros múltiples aspectos inéditos de Gabriela como amante, madre, pensadora, y luchadora social.

“La película tiene un doble valor patrimonial porque hay personajes allí que ya lamentablemente no están en vida. El caso de Doris Dana, el caso del presidente de la Academia Brasilera, el caso de la poetisa mexicana, en fin porque la edad avanzada que ellos tenían ya marcaba una señal de riesgo de que se llevaran el testimonio de lo que había sido su relación con Gabriela”, sostiene el cineasta.

Luego de años de investigación y seguimiento a los personajes más relevantes en la relación con Gabriela tanto en Chile como en el mundo, la película entrega testimonios exclusivos y una mirada integral a la vida de quien es una de las mujeres más importante de la historia de Chile.

“Doris me invita a su casa en Estados Unidos, yo duermo en su casa, yo veo el depósito de las cajas, de parte de las cajas que estaban en su casa y las otras que estaban en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, esas motivaciones para mí fueron fundamentales en rescatar la figura de Gabriela, porque me parecía que Chile tenía una deuda y yo traté de pagarla en parte“, sostiene.

Opiniones divididas

La popularidad de Mistral ha llevado a que se estudie su obra y su vida para poder entender y perfilar a esta importante figura. Sin embargo, Vera es crítico con algunos de los discursos que se han asociado a Mistral, sobre todo, respecto a la sexualidad de la poetisa.

“Ni los mistralianos, del establishment mistralianos que yo llamo, ni los seguidores más fanáticos de Gabriela se han preocupado de escuchar la voz genuina de quien la representa en forma integral, que es quienes convivieron con ella, como el caso de Gilda Péndola y el caso de Doris Dana”, afirma.

“Se ha interpretado de manera bastante voluntariosa e interesada, creo yo, en tratar de cubrir estas zonas poco claras o estas verdades incómodas que significa para la mayoría de la sociedad chilena, respecto de la maternidad como madre soltera de Gabriela, respecto de la libertad de Gabriela para elegir sus relaciones interpersonales que significan varios amantes hombres, ninguno de los cuales logró cuajar como pareja permanente porque Gabriela era amante por sobre todo de su libertad”, agrega.

Además, opina que en “Chile hay una suerte de silencio, no total, no voy a mentir, pero ha habido una especie de poner de lado una película que está diciendo cosas que no le gustan a varios sectores”.

En ese sentido, recalca que en sectores conservadores la figura de Mistral no ha sido tomada en cuenta debido a sus opiniones sobre diferentes temas tanto en su época como en la actualidad.

“Fue la clase dominante de Chile la que niega permanentemente en los años 20, 30 y 40 la existencia de Gabriela Mistral por el mundo. ¿Por qué? Porque Gabriela estaba defendiendo a los pueblos originarios, porque Gabriela estaba defendiendo los derechos de la mujer, porque Gabriela estaba defendiendo y proponiendo los derechos de la infancia, porque Gabriela hablaba del campesinado como los más despojados y los más vulnerables en un país en que los grandes latifundistas se habían apropiado de tierras que eran de los campesinos”, sostiene.

“Ella estuvo en esa marginación que también compartió la élite intelectual chilena, ella recibe el premio Nobel en el año 1945 y recién 6 años después la élite intelectual le da el Premio Nacional de Literatura, eso no es casual, eso tiene que ver con una forma de esconder, de limitar o de mantener a Gabriela en permanente tela de juicio”, concluye.

El documental “Gabriela de Elqui, Mistral del mundo” está disponible de manera gratuita en la página web de la Cineteca Nacional de Chile.