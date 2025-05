Gioconda Belli, escritora: Para las mujeres “la maternidad se ha convertido en una desventaja”

En 2023, el régimen de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad nicaragüense a la escritora Gioconda Belli, la declararon “traidora a la patria”, le confiscaron sus propiedades y la pensión de jubilación.

Gioconda Belli fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 1970, participando activamente en la lucha contra la dictadura de Somoza. Sin embargo, con el paso de los años, su postura crítica frente al régimen de Daniel Ortega la convirtió en una figura incómoda para el régimen.

“Lo que pasa es que quien me nombra traidora de la patria es una pareja payasa [Daniel Ortega y Rosario Murillo] que yo no respeto. Entonces, no es lo mismo que Pepe Mujica te dijera, sos traidora de la patria, que esta pareja que no tiene ninguna autoridad moral para mí, que representa una tiranía salida de un movimiento revolucionario que lo traicionaron ellos. Entonces, yo no les doy ningún crédito”, sostuvo en conversación con El Mostrador.

Cuando Belli fue calificada como “traidora a la patria”, el Gobierno de Gabriel Boric le ofreció la nacionalidad chilena, sin embargo, la escritora reside actualmente en España, desde donde continúa escribiendo y reflexionando sobre el destino de su país, la región y los desafíos de las democracias frente a las nuevas formas del autoritarismo.

Aunque, mencionó que la última visita de Gioconda Belli a Chile fue la ceremonia de investidura del Presidente Gabriel Boric.

“Tengo una relación muy entrañable con Chile, a partir de personas que he conocido, a partir de su gente, sobre todo, a partir de su literatura”, sostuvo desde la terraza del hotel donde se alojó tras su visita en el país para presentar el libro Un silencio lleno de murmullo (Seix Barral).

Belli habla de Chile con afecto, vinculándolo con figuras como Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Violeta Parra, e incluso con el nicaragüense Rubén Darío, “que aquí publicó Azul, el libro que lo lanzó a la fama”.

Desde su exilio en Costa Rica, entre 1976 y 1979, Belli compartió con muchos chilenos que huían de la dictadura. “El teatro costarricense lo fundaron los chilenos. Los exiliados chilenos”,dijo.

En ese cruce de vidas, artes y resistencias se forjó su identificación con una lucha latinoamericana común, hoy, según ella, debilitada por la polarización ideológica: “La falta de pacto social, de tolerancia, me parece que afecta muchísimo la vida de los países y el progreso de los países. Porque no hay manera de colaborar juntos, ¿no? Es quién destruye al otro. Eso es muy peligroso”.

Un silencio lleno de murmullo: lo íntimo y universal

Su más reciente novela, Un silencio lleno de murmullo, se adentra en los vínculos personales y generacionales, desde una perspectiva femenina. La maternidad, la relación madre-hija, los mandatos y silencios heredados son hilos que atraviesan el relato.

“Yo creo que lo que hace que una literatura tenga eco es que es capaz de comunicarse. Porque los seres humanos vivimos conflictos muy parecidos desde hace miles de años”, explica.

La maternidad aparece como un tema central, ya no asumido automáticamente sino cuestionado.

“La maternidad para mí es maravillosa. Yo pienso que es una experiencia de entrega, de generosidad, de saber salirte de vos misma, que enseña mucho. Pero al mismo tiempo, en estos tiempos, la maternidad se ha convertido en una desventaja”, reflexionó.

“No hay colchones sociales que permitan que la mujer, que es la que le ha tocado la responsabilidad de la maternidad, sea madre y a la vez pueda tener una vida plena”, expresó.

En su análisis, denuncia la falta de políticas públicas que reconozcan y acompañen la labor de criar, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, donde las redes familiares se han debilitado.

“En los países más pobres, la maternidad es más colectiva. Mientras que en los países más desarrollados hay mucha soledad en las parejas”, sostiene.

Feminismo en la literatura

Para Belli, el feminismo no solo ha sido una influencia literaria, sino un pilar existencial.

“Ha jugado un rol determinante. Porque yo soy feminista. Y soy feminista desde muy joven. Y he tratado de adelantar la causa de la mujer porque estoy completamente segura que somos capaces”, sostuvo.

En su mirada, la opresión comienza en lo doméstico, en lo cotidiano: “La causa más primaria de la explotación empieza en la casa. El niño se cría viendo que la madre es explotada en cierta manera. Es la que hace todo, la que cocina, la que limpia. Y el padre muchas veces está nada más como proveedor”.