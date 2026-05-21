Presidente Kast tras sus primeras Glorias Navales: “Recuperemos ese amor por Chile”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves por primera vez la ceremonia oficial de conmemoración del Combate Naval de Iquique y el tradicional desfile por el Día de las Glorias Navales en Valparaíso.

La actividad se desarrolló en la Plaza Sotomayor y reunió a autoridades civiles, militares y a cientos de asistentes que llegaron hasta el sector para participar de la tradicional jornada republicana.

Tras la ceremonia, el Mandatario realizó un llamado a reforzar los valores patrióticos y a recuperar “el amor por Chile”. “La lealtad, el patriotismo, el honor, el compromiso, no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas policiales, sino en cada chileno”, afirmó Kast.

El Presidente agregó que actualmente existe reconocimiento ciudadano hacia las instituciones armadas y policiales. “Hoy día lo vemos en la ciudadanía, que reconoce y agradece la labor de nuestras Fuerzas Armadas y, sobre todo, de nuestra Armada”, señaló.

Kast también extendió el mensaje hacia el mundo político e institucional, destacando la presencia de distintos poderes del Estado en la ceremonia. “Hoy día los poderes del Estado están aquí representados. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional”, sostuvo.

En esa línea, llamó a los dirigentes políticos a recuperar el patriotismo y el compromiso con el país. “Es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias”, afirmó.

“Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”, añadió.

La jornada comenzó cerca de las 9:30 horas en la Plaza Sotomayor y contempló el tradicional desfile militar y naval, además de los homenajes a los caídos en el Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa.

Kast arribó al Monumento a los Héroes de Iquique cerca del mediodía, donde pasó revista a las fuerzas de presentación y saludó a cerca de 2.000 uniformados presentes en la ceremonia.

Durante la actividad también intervino el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien vinculó el patriotismo con la necesidad de alcanzar acuerdos y fortalecer el diálogo político. “Dejemos de lado las rencillas, lo que nos divide; dejemos de lado las incomunicaciones, la falta de diálogo para sacar adelante al país”, expresó el secretario de Estado.

Barros sostuvo además que el país necesita avanzar en desarrollo, crecimiento económico y generación de empleo “empujando todos en una misma dirección”.

En tanto, el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, destacó el rol histórico y marítimo de Chile durante su discurso. “Somos y seremos siempre un país marítimo”, afirmó.

El alto oficial también resaltó el simbolismo de la figura de Arturo Prat y la importancia histórica del 21 de mayo para la identidad nacional. “Mientras exista en el corazón de los chilenos una bandera a tope, clavada firmemente en los mástiles del alma nacional, el legado de Iquique seguirá vivo y Chile tendrá siempre un futuro esplendor”, señaló.

Durante la ceremonia además se realizó el tradicional homenaje a los tripulantes de la Esmeralda, recordando el momento exacto del hundimiento del buque comandado por Arturo Prat mediante el toque de pito y corneta.