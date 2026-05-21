Ministro Quiroz celebra y alivio en La Moneda, pero en parte del empresariado siguen las dudas

¡Buenas y feliz 21 de mayo! La Moneda tiene razones para celebrar este aniversario del Combate Naval de Iquique: su megaproyecto fue aprobado en Diputados, incluido el corazón de su reforma tributaria, que es la rebaja de impuestos a empresas y la invariabilidad tributaria por 25 años. Ahora pasa al Senado. El mercado podría abrir de buen humor este jueves.

Los que saben la interna dicen que el foco de las negociaciones en la Cámara Alta será la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

será la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Por el lado de lo no tan bueno: el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia y el crecimiento. El ministro de Hacienda la tiene difícil: la economía se contrajo en los primeros tres meses del año y el mercado dice chao al crecimiento del 2% para este año. Y el Banco Central les pidió más capital de reserva a los bancos para enfrentar los mayores riesgos globales, aunque asegura que no afectará el crédito.

El ministro de Hacienda la tiene difícil: la economía se contrajo en los primeros tres meses del año y el mercado dice chao al crecimiento del 2% para este año. Y el Banco Central les pidió más capital de reserva a los bancos para enfrentar los mayores riesgos globales, aunque asegura que no afectará el crédito. Impacto político. La Moneda está comprometida con una ambiciosa reforma económica que tiene buenas probabilidades en convertirse en ley, pero la nueva realidad sugiere que las promesas de un crecimiento del 4% y reducir el desempleo son ahora un sueño poco realista.

En el radar de hoy, que es feriado, Nvidia. Anoche el gigante de los chips, clave en el boom de la inteligencia artificial, nuevamente reportó ganancias récord y unas proyecciones de ventas optimistas.

También en esta edición de El Semanal Exprés: los temores de algunos sectores del empresariado acerca del futuro del Gobierno; y las advertencias del Banco Central que podrían complicar aún más los planes de Hacienda para la economía.

Además, lo que se habla en los pasillos de Sanhattan y en directorios: la biografía no autorizada del Grupo Luksic; y el ruido que hace la llegada de Diego Peralta a la CMF y su pasado en el Citi junto a Bernardo Fontaine y otros dos funcionarios clave del Gobierno.

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ALIVIO EN LA MONEDA

La victoria política en Diputados del ministro de Hacienda le da un respiro a un Gobierno que había perdido el control de la agenda, enfrenta peleas internas y pierde apoyo en las encuestas. El paso al Senado del megaproyecto también sirve para poner en segundo plano el cambio de gabinete forzado, que nuevamente pone en cuestión las decisiones del Ejecutivo.

Es el cambio ministerial más rápido en democracia y justifica a los que critican la improvisación política de los primeros dos meses del Gobierno de José Antonio Kast y su equipo en La Moneda.

En ciertos sectores del empresariado hay una creciente preocupación por el rumbo y las impericias de Kast, Quiroz y su equipo. Y más de uno ha transmitido sus temores a La Moneda. Fue tema en el ChileDay y en varias reuniones y grupos de WhatsApp de altos ejecutivos y empresarios.

Nadie cuestiona los objetivos ni el plan de La Moneda, pero sí hay dudas acerca de cómo se está implementando y por la falta de gestión. Un gerente general de una empresa del IPSA fue contundente: “Este Gobierno podría terminar siendo igual de mediocre que el de Boric, creciendo al 2% y algo más”.

Un gerente general de una empresa del IPSA fue contundente: “Este Gobierno podría terminar siendo igual de mediocre que el de Boric, creciendo al 2% y algo más”. El CEO de una multinacional local y con pasado como consejero de la Sofofa fue igual de contundente. “Estoy muy preocupado por la performance del Gobierno. Esto va camino a ser un Gobierno Frente Amplio de derecha. La mesa servida para Parisi ”.

”. En el ChileDay de Nueva York a un alto ejecutivo de finanzas se le escuchó decir que “Quiroz corre el riesgo de convertirse en el Negro Arenas de la derecha”.

Una directora de empresa ligada a uno de los grandes grupos económicos es de las que cree que Quiroz y Daniel Mas, el biministro de Economía y Minería, junto a los ministros Alvarado y García Ruminot, son los que están salvando a La Moneda y que el resto del gabinete no “está dando el ancho”.

Una directora de una de las grandes mineras, que coqueteó en su momento con sumarse a la campaña de Evelyn Matthei, es particularmente crítica de algunos de los nombramientos y aplaude los cambios en Seguridad y vocería. Pero agrega que la ministra de Ciencia también debería haber salido.

y aplaude los cambios en Seguridad y vocería. Pero agrega que la ministra de Ciencia también debería haber salido. En el chat de un grupo de WhatsApp al que tuvimos acceso hoy había más optimismo. El consenso era que el cambio de gabinete y la victoria legislativa en Diputados servirán como un cambio de aire. En ese grupo participan más de 20 altos ejecutivos y empresarios de diferentes sectores.

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GUERRA Y CRÉDITOS PRIVADOS EN EL RADAR DEL CENTRAL

El Central sube el muro de contención: la amenaza viene de afuera. Ve la guerra en Irán, tensiones financieras externas, la exposición al crédito privado y la inteligencia artificial como las principales amenazas para la estabilidad financiera local.

En el mercado lo interpretan como un frente más que tendrá que enfrentar el ministro Quiroz en su plan para reactivar el crecimiento y ajustar el gasto.

En su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre el Banco Central puso el foco donde hoy se está jugando buena parte del riesgo macro: no en los balances de hogares, empresas o bancos chilenos, sino en el mundo. El documento advierte que el principal riesgo para la estabilidad financiera local es un estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento, gatillado por una intensificación de la guerra en Medio Oriente o por sus efectos sobre inflación y crecimiento global.

Les pide a los bancos más colchón de capital para enfrentar un escenario más incierto, pero sin apretar de golpe la oferta de crédito. Por eso el Consejo decidió subir el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) a la banca desde 0,5% a 1% de los activos ponderados por riesgo, con un plazo de implementación de 24 meses.

El BCCh no ve una crisis financiera doméstica en gestación, pero sí un mundo más peligroso. Respecto a la creciente interacción entre la banca tradicional y los intermediarios financieros no bancarios, especialmente fondos de inversión ligados al crédito privado, explica que la preocupación está en que los supervisores tienen información limitada sobre la calidad de esas carteras y sobre cuán conectadas están con los bancos.

También hace hincapié en que la IA empieza a entrar en el radar financiero por su impacto en ciberseguridad. Advierte que modelos avanzados podrían facilitar ataques más sofisticados, identificar vulnerabilidades y generar incidentes simultáneos en infraestructuras financieras interconectadas.

En Chile, el diagnóstico es más tranquilo. Los mercados financieros locales se han movido en línea con las tendencias globales y, según el Central, no se observan anomalías relevantes en la formación de precios. Hogares y empresas mantienen vulnerabilidades acotadas, sin cambios significativos en su capacidad de pago frente a shocks severos.

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LA MESA: LAS EMPRESAS VALIENTES

Fernanda Martin: “Transformando a las empresas, básicamente estamos transformando a la sociedad”.

La gerenta general de Fundación Generación Empresarial estuvo en La Mesa para conversar sobre el rol de las empresas en un momento de desconfianza institucional. El Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de la fundación mide la percepción de más de 41 mil trabajadores en 159 organizaciones.

Martin las llama “empresas valientes” : compañías dispuestas a preguntar, escuchar y hacerse cargo de lo que sus propios colaboradores ven dentro de la organización.

: compañías dispuestas a preguntar, escuchar y hacerse cargo de lo que sus propios colaboradores ven dentro de la organización. Lamenta que la discusión suela quedar atrapada entre dos extremos. Por un lado, el lenguaje de la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión, la RSE y el ESG, que durante años dominó memorias, reportes y juntas de accionistas, y por otro, una reacción global antiwoke y anti-ESG –muy visible en Estados Unidos–, que acusa a las empresas de haberse alejado demasiado de su negocio principal.

Pero la conversación con Martin lleva el debate a un terreno más concreto: no se trata solo de lo que las empresas declaran, sino de cómo se comportan todos los días.

“La cultura de integridad ya no es solo un tema de cuidado reputacional: es una variable de gestión”. Su punto es que la ética dejó de ser un adorno corporativo o una página en la memoria anual. Hoy impacta en la confianza, en la retención de talento, en la calidad del liderazgo y en la sostenibilidad real del negocio.

El Barómetro este año mostró las luces y sombras de cómo las empresas en Chile enfrentan el desafío. Mejora la percepción de que directores y gerentes dan el ejemplo, sube la confianza en los canales de denuncia y más trabajadores conocen los protocolos internos. Pero también aparecen señales incómodas: el abuso de poder sigue siendo la mala práctica más observada, y aumentan el acoso laboral y las irregularidades en contrataciones y despidos.

Martin también aborda un dilema muy real en las empresas: qué hacer con ejecutivos que generan buenos números, pero dañan la cultura. Su respuesta es directa: “Las decisiones difíciles se tienen que tomar antes de que existan las crisis. Esas personas que hoy traen negocios y plata a la empresa, en algún minuto pueden hacer explotar la bomba”.

El capítulo también pone sobre la mesa el rol más amplio de la empresa en una sociedad donde la confianza en instituciones, política, medios y élites está desgastada.

“Las empresas terminan siendo mucho más que solamente el lugar para trabajar: son espacios donde las personas pueden sentir que tienen un sentido de vida”.

Para ver la entrevista completa haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Ex-Citis se toman el Gobierno de Kast. El desembarco de Bernardo Fontaine en la presidencia de Codelco y el de Diego Peralta como director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se suman a la llegada de Mario Farren a BancoEstado y Francisco Pérez Mackenna a Cancillería, lo que deja a casi toda la primera línea del Citi de los 90 en roles protagónicos del nuevo Gobierno.

La puerta giratoria: la llegada de Peralta a la CMF hace ruido en el mundo del compliance. El suyo es un nombramiento sensible, ya que se convierte en una de las voces legales clave del regulador financiero. Él viene del corazón del mercado. Es abogado de la Universidad de Chile, socio de Carey y colíder del grupo bancario y financiero del estudio. Ahora tendrá que supervisar a muchos de sus exclientes.

Pagan justos por pecadores. Peralta fue fiscal de Citicorp y Citibank en Chile y salió salpicado por el escándalo de Isacruz, que resultó en la salida de Fontaine del banco. Como les contamos hace unos meses, el flamante nuevo presidente de Codelco fue forzado a renunciar después que una investigación interna de Citicorp reveló que la filial chilena entregó financiamiento preferente a la empresa cuando ya enfrentaba problemas, mientras algunos ejecutivos mantenían inversiones personales en la compañía.

Todos los consultados aseguran que Peralta simplemente pagó el costo de ser fiscal, pero no tuvo vinculación alguna con el escándalo.

La sospecha planteada por la investigación: que esas condiciones habrían buscado proteger capitales propios. Según las mismas dos fuentes, una comisión de alto nivel enviada desde Nueva York –apodada internamente “la caravana de la muerte”– viajó a Santiago y resolvió la salida del CEO local Carlos Fuks, de Peralta –entonces asesor legal interno– y de Fontaine. El que llegó a “limpiar el enredo” fue Cristóbal Eyzaguirre, el abogado ahora socio de Claro & Cía.

Fontaine también ya había estado salpicado por otro episodio polémico que nunca saltó a la luz. Dos personas con conocimiento directo del incidente y que trabajaban en el Citi en los 90 revelan que estaba relacionado con la emisión de ADRs de Banco Edwards.

Según la minuta interna y las dos fuentes, Fontaine –entonces a cargo de la operación– habría estado en una lista de personas restringidas y, pese a ello, habría comprado acciones durante el período en que no podía transarlas. Las fuentes sostienen que cumplimiento interno le advirtió que la operación infringía normas estadounidenses, aunque Fontaine habría defendido que la ley chilena no lo prohibía.

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– Codelco admite que se inflaron las cifras de producción de diciembre y presenta denuncia a Fiscalía. Como adelantamos hace un par de semanas en este espacio, en el mercado del cobre había sospechas de los números y la investigación interna lo confirmó.

El incidente golpea justo donde más duele: la credibilidad operacional de Codelco. La empresa viene enfrentando presión por sus metas de producción, sus costos, sus proyectos estructurales y el escrutinio político sobre su gobierno corporativo. Ahora deberá recalcular incentivos variables asociados a esas metas y buscar recuperar los pagos que correspondan.

Cabe mencionar que esta semana sesiona el nuevo directorio de la empresa, con Bernardo Fontaine en la presidencia y con el saliente presidente, Máximo Pacheco, contra las cuerdas.

La estatal informó que la auditoría interna detectó desviaciones en el reconocimiento y reporte de producción de cobre fino de 2025, equivalentes a casi 27 mil toneladas métricas de cobre fino. Esas toneladas representan cerca del 2% de la producción propia informada por Codelco en 2025.

La reacción. El directorio resolvió desvincular a un ejecutivo, aplicar amonestaciones al resto de los profesionales involucrados –siete ejecutivos y un exejecutivo de Casa Matriz, Chuquicamata y Ministro Hales–, junto con presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si hubo hechos que revistan caracteres de delito.

Codelco dice que, hasta ahora, no se han identificado efectos negativos que obliguen a modificar los estados financieros auditados de 2025. Pero sí hará notas aclaratorias en la memoria, el análisis razonado, la web corporativa y otras comunicaciones oficiales respecto de la cifra de producción.

Pero sí hará notas aclaratorias en la memoria, el análisis razonado, la web corporativa y otras comunicaciones oficiales respecto de la cifra de producción. Para tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Lo que se habla en los pasillos de Sanhattan y en directorios: la biografía no autorizada del Grupo Luksic. Es el nuevo libro del periodista Sergio Jara que sale a la venta en la primera semana de junio y promete meterse en una de las historias más influyentes –y menos contadas– del Chile moderno: la construcción de la mayor fortuna del país y cómo navegó los gobiernos de Allende, la dictadura y luego los de la Concertación.

El libro está listo hace meses, pero la editorial prefirió no publicarlo en el periodo de cambio de mando para evitar controversias.

Promete ser no solo la historia de una familia. Es, en buena parte, la historia de cómo se armó el poder empresarial chileno durante el siglo XX y cómo ese poder aprendió a convivir –y negociar– con todos los gobiernos, de todos los colores.

Jara reconstruye el ascenso desde los orígenes croatas y nortinos de la familia hasta la figura clave de Andrónico Luksic Abaroa: el empresario que combinó olfato minero, pragmatismo político y una capacidad poco común para moverse entre mundos que parecían incompatibles. Allende, la dictadura, la Concertación: el grupo estuvo ahí, adaptándose, creciendo y consolidando influencia.

el empresario que combinó olfato minero, pragmatismo político y una capacidad poco común para moverse entre mundos que parecían incompatibles. Para tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Tasas más bajas no alcanzan para sacar al sector inmobiliario del barro. Bloomberg dice que las tasas hipotecarias promedio cayeron en abril a 3,98%, su menor nivel desde noviembre de 2021 y por debajo del 4% por primera vez en más de cuatro años. El dato marca un alivio relevante si se compara con el peak reciente de 5,21% en diciembre de 2023.

En Chile, las tasas hipotecarias pesan más que en buena parte de la región. El país tiene cerca de US$ 100.000 millones en créditos hipotecarios vigentes, muy por encima de mercados mucho más grandes en población, como México o Colombia. Cuando baja el costo del crédito, se mueve una parte sensible del consumo, la inversión familiar y la construcción.

El impulso viene en parte por los subsidios estatales introducidos durante el Gobierno de Gabriel Boric, que apuntaron a reducir los dividendos de viviendas de hasta 4.000 UF y a bajar el pie mínimo exigido a 10%. El efecto ya se empieza a ver: las ventas de viviendas en Santiago subieron 19% anual en el primer trimestre, y las propiedades bajo 4.000 UF saltaron 27%.

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– Codelco entra al caso OHLA: la filial en liquidación y los contratos que siguen vivos con el Estado. El caso OHLA ya dejó de ser una pelea entre privados. La entrada de Codelco como acreedor en el proceso concursal de OHL Industrial Chile –filial del grupo español OHLA– le da una dimensión pública mayor: involucra a la principal empresa estatal del país, proyectos mineros críticos y a un grupo extranjero que, pese a la liquidación de una de sus filiales, mantiene contratos relevantes con el Estado chileno.

El hecho nuevo. Hace dos semanas la minera estatal ingresó al procedimiento de liquidación de OHLI con verificaciones condicionales de crédito por más de $4.223 millones, asociadas a demandas presentadas por sus divisiones El Teniente y Radomiro Tomic.

Hace dos semanas la minera estatal ingresó al procedimiento de liquidación de OHLI con verificaciones condicionales de crédito por más de $4.223 millones, asociadas a demandas presentadas por sus divisiones El Teniente y Radomiro Tomic. OHLI está en liquidación voluntaria desde marzo de 2026. La empresa ya arrastraba una condena arbitral a favor de Syncore Montajes por US$ 16,4 millones, monto que con intereses supera los US$ 21 millones. Esta semana la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja de OHLI, tras su intento de escalar al máximo tribunal el fallo que perdió en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del laudo arbitral.

Mientras OHLI se liquida, el grupo OHLA sigue haciendo negocios en Chile en infraestructura pública. La matriz española mantiene operaciones en hospitales, concesiones viales, Metro de Santiago y obras urbanas. El grupo conservaría contratos activos con el Estado y privados por más de US$ 500 millones.

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CUMBRE EL SEMANAL: BANCA, FINANZAS E IA

Ya viene una nueva Cumbre Financiera de El Mostrador Semanal y te queremos invitar a que participes.

Cuándo: el próximo miércoles 27 de mayo, de 9:30 a 11:00 a.m., en Av. Providencia 227/229, comuna de Providencia, Santiago.

el próximo miércoles 27 de mayo, de 9:30 a 11:00 a.m., en Av. Providencia 227/229, comuna de Providencia, Santiago. Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

El sistema financiero está cambiando más rápido de lo que muchas veces alcanza a reflejar el debate público. Los pagos digitales están redibujando la relación entre empresas, pymes y consumidores; la inclusión financiera dejó de ser solo una promesa, y la discusión sobre pensiones, inversión, transparencia y acceso al mercado de capitales volvió a estar en el centro.

Conversaremos con Florencia Barrios, country manager de Fintual; Luis Opazo, gerente general de la ABIF; Matías Spagui, director senior de Mercado Pago; y Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

Habrá espacio para que les hagas preguntas.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.