Director de documental sobre arte urbano chileno: “Estamos siendo valorados” a nivel internacional

Un total de 14 proyecciones en todo el país tiene el documental “Chile Style”, del director Pablo Aravena (Quillota, 1973), centrado en el arte urbano del país.

La cinta explora el pasado y presente de la tradición del arte callejero en Chile, mezclando el muralismo político y los grafitis, que han sido parte de la vida cultural y política chilena desde los años 60.

Tres artistas callejeros, Alejandro “Mono” González, Ceki e Inti, llevan al espectador en un viaje a través de las murallas de distintas ciudades a lo largo de Chile, mostrando sus propias obras y procesos creativos, así como los de sus compañeros.

Origen

La obra es una continuación natural de “Next” (2005), la cinta anterior del cineasta chileno-canadiense, que estaba centrado en el mismo tema, pero a nivel mundial, excluyendo Chile.

Aravena cuenta que justamente las preguntas de varios espectadores sobre la ausencia de Chile en “Next” lo impulsaron a sumergirse en un nuevo proyecto sobre la rica historia del arte urbano nacional.

“Next” fue una de las primeras películas a nivel mundial sobre el street art, y Aravena filmó en 10 países, en ciudades como Londres, París, Amsterdam, Berlín, Madrid, Barcelona y San Pablo.

“Mostré la película y me dijeron, ‘oye, ¿por qué no sale Chile?’ Y ahí me quedó el interrogante”, cuenta a El Mostrador.

Aravena se fue de Chile en 1985, a los 12 años, cuando su padre fue enviado por temas laborales a Ontario, Canadá. Nunca más volvió a Chile, pero en ese momento “me acordé que cuando era niño yo había visto los rayados políticos y los murales políticos en los ochenta. Y de ahí como que me di cuenta que teníamos esta larga tradición de ocupar la calle como un espacio o un medio de expresión”.

Tradición histórica

El cineasta se puso a investigar y descubrió que “en Chile estábamos pintando al mismo tiempo, al final de los sesenta en la calle, que empezó el graffiti en Nueva York, en Filadelfia, o el Mayo del 68 en París”.

“Mucha gente piensa que empezó en el norte global, pero nosotros en el sur también estábamos haciendo lo mismo, en un país muy lejano, sin internet, o sea que en el fondo fuimos modernos en el mismo tiempo”.

Ese fue el punto de partida. “Yo quería contar esa historia”.

Hip hop y dictadura

El propio Aravena estaba en Chile cuando llegó el breakdance y la cultura hip hop, y siguió metido en esa cultura cuando se mudó a Canadá.

“Esa fue como mi cultura juvenil, la cultura con la cual yo crecí”.

Fue entonces que se dio cuenta de que estas dos historias -por un lado el moralismo y por otro el graffitti callejero- confluían en Chile. Y empezó a trabajar en “Chile Estyle”.

“Otra cosa que me impresionó mucho, llegando a Chile después de haber hecho ‘Next’, fue que había un movimiento femenino muy fuerte, que las mujeres pintaban a la par con los hombres, que en otras escenas no era tan así. Y eso también lo remarqué como algo muy importante, muy chileno”, destaca.

A su juicio, el hip hop llegó en medio de la dictadura “como una moda juvenil, pasajera, pero nadie se dio cuenta que en el fondo lo que importaba fueron herramientas de expresión”.

“Los jóvenes en esa época tenían ansia de expresarse y bueno, de ahí salió una escena fuerte del hip hop. Y el hip hop es un arte total, tiene baile, rima, música y el lado visual. Y bueno, en Chile, yo creo que naturalmente por la historia política y social que tenemos, entró muy fuerte y tomamos esas armas de expresión y las hicimos nuestras”.

Escena pionera

Para Aravena, la escena chilena fue pionera, junto con Brasil.

“He mostrado la película afuera y la gente queda impresionadísima de ver que se pinta en el desierto, que se pinta en el sur, con el bosque, que no son sólo las grandes ciudades, y que hay un alto nivel de destreza y de habilidad y que hay un mensaje social de todo eso”, subraya.

El objetivo fue “documentar este movimiento y, en el fondo, crear un documento histórico”.

“En Chile muchas veces no reconocemos el arte callejero o el muralismo porque es popular, porque es de la calle, porque es folclórico. No es reconocido como arte de academia o de caballete, y ese es un problema. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y hay que apreciar la fuerza, la riqueza y el talento que tenemos en Chile”, destaca.

Características propias

Al ser consultado sobre qué caracterizaría o qué distingue al muralismo chileno del resto del mundo, Aravena responde que es “la acción social”.

“Yo creo que es que hasta los grafiteros, durante el estallido social, dejaron de rayar sus tags y empezaron a pintar consignas y cosas a favor del estallido social”, dice.

“Y no solo en Chile, yo creo que en Latinoamérica en general el graffiti o el street art tiene esa conciencia social, porque en el fondo tenemos problemas sociopolíticos, socioculturales, falta desarrollo, falta mucha igualdad”.

Entonces, “esto es como un medio de expresión sin censura, libre en un mundo hipercapitalista donde está todo controlado. Y esa voz es muy fuerte”.

Los personajes

El documental está centrado en tres artistas callejeros -Alejandro “Mono” González, Ceki e Inti-, pero además participan Bisy, Juana Pérez y Anis, que forman parte de un fuerte movimiento femenino en la cultura callejera chilena.

“En mi primera película yo seleccioné un poco como los mejores en diferentes escenas importantes de nivel mundial. Entonces en el fondo tenía un criterio, es un poco una especie de curaduría. Uno va hablando con la gente, parte del movimiento, (para saber) quién empezó, quién es importante. Entonces es un poco un trabajo antropológico”, explica.

“Y también en ‘Chile style’ es una cosa geográfica, quién está en el sur, quién está en el norte, y fui hablando con otros artistas que me recomendaban artistas. Pero como yo te dije antes, yo crecí dentro de esta cultura, yo no soy como un periodista que viene afuera, yo estoy dentro de la cultura. Entonces siempre con esa perspectiva, como que alguien que participa y que es parte de la cultura y que conoce los códigos de la cultura”.

Aravena quería dar esa visión de alguien dentro de la cultura, que tiene esa intimidad.

Autenticidad

“Yo creo que la otra palabra que es importante es autenticidad. Buscar eso y presentar eso, porque yo creo que hay un documento histórico que queda en el tiempo”.

El “Mono”, por ejemplo, es “un poco como el Yoda del arte callejero en Chile, el señor que ha estado haciéndolo por más de 50 años y que imparte su conocimiento, la idea del mural colectivo que tiene la brigada, todos esos valores”.

Ceki, por otro lado, “es un retornado, que vivió en Francia y aprendió a hacer graffiti en Francia, entonces trajo toda esa información y maneras de hacer cosas a Chile, que avanzó mucho el movimiento”.

E “Inti creo que es importante porque es uno de los artistas chilenos que ha entrado en el mercado del arte, un personaje que representa a Chile a nivel mundial muy importantemente, y mostrar el lado de entrar en el mundo del arte en serio es importante, porque no es solo en la calle, creo que es como una escuela de arte, uno puede llegar a entrar en galerías a nivel mundial y exponer y vivir de eso, es como una carrera, pero autodidacta”.

En cuanto a los escenarios, están Valparaíso y Santiago, pero también Iquique, Antofagasta o Pisagua en el norte, y Temuco y Villarrica en el sur.

“Yo quería mostrar que estamos estamos siendo representados, que estamos siendo valorados, y que estamos llevando nuestra cultura afuera, nuestra imagen país afuera, que es muy importante. Y de nuevo, para gente joven que quiere hacer una carrera artística, yo creo que es un ejemplo”, concluye.