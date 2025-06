“Casa de Muñecas 2” llega por primera vez a Teatro Mori con Katty Kowaleczko como Nora

Más de 140 años después del estreno de la revolucionaria “Casa de Muñecas”, escrita por el noruego Henrik Ibsen en 1879, la historia de Nora -la mujer que desafió las convenciones sociales al dejar a su esposo e hijos para encontrarse a sí misma- continúa.

“Casa de Muñecas 2: El regreso de Nora”, escrita por el estadounidense Lucas Hnath, imagina su regreso quince años después de aquella huida que remeció al mundo. La obra estará en cartelera del 20 de junio al 13 de julio, con funciones de viernes a domingo en Mori Bellavista.

El montaje chileno es dirigido por Iván Tobar Ortiz y cuenta con un destacado elenco compuesto por Katty Kowaleczko (Nora), Mónica Carrasco (Anne Marie), Jaime Omeñaca (Torvaldo) y Florencia Crino (Emmy).

“El público no debería perderse esta obra porque, aunque retoma la historia del clásico, más que una secuela es la forma que el autor buscó para hablar de feminismo, igualdad de género y de cuánto -o qué tan poco- ha cambiado el mundo desde que Nora se fue. A través de sus relaciones con su hija, su marido y su nana-madre, se teje una historia profundamente contemporánea. Lo que mostramos aquí es que, desde Ibsen hasta esta versión escrita en 2017, seguimos hablando de los mismos temas”, señala Iván Tobar.

El regreso de Nora remueve por completo la vida de quienes dejó atrás, irrumpiendo en la rutina que su familia había construido tras su partida, una especie de pausa en la que todos se acomodaron sin resolver del todo lo que ocurrió. Cada encuentro con ella reabre heridas que nunca sanaron: Torvaldo (su marido) lidia con el orgullo herido, Emmy (su hija) con el abandono, y Anne Marie, la nana que fue como una madre, con la sensación de haber sido relegada.

Su presencia obliga a cada uno a enfrentarse no solo a lo que pasó con Nora, sino también a lo que les pasó a ellos en relación con su ausencia, dando lugar a una serie de diálogos donde afloran reproches, dolores y verdades necesarias.

Con humor mordaz, tensión dramática y diálogos tan inteligentes como provocadores, esta segunda parte plantea preguntas incómodas y actuales sobre el amor, la maternidad, el matrimonio y la libertad.

Producida originalmente en Broadway en 2017 por Scott Rudin, Eli Bush, Joey Parnes, Sue Wagner y John Johnson, y encargada por primera vez por South Coast Repertory, “Casa de Muñecas 2: El regreso de Nora” contó además con una residencia en New Dramatists. La obra recibió ocho nominaciones a los premios Tony en su estreno y, finalmente, llega a Chile de la mano de Landaeta Cano Teatro.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori, para que el público pueda reencontrarse con la historia de Nora y su familia a través de esta poderosa continuación.

CASA DE MUÑECAS 2: EL REGRESO DE NORA

Fecha: Del 20 de junio al 13 de julio

Horario: Viernes y sábado, a las 20.30 hrs | Domingo, a las 19.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +15 años

Ficha artística: Dirección: Iván Tobar Ortiz | Autor: Lucas Hnath | Elenco: Katty Kowaleczko (Nora), Mónica Carrasco (Anne Marie), Jaime Omeñaca (Torvaldo) y Florencia Crino (Emmy) | Traducción y adaptación: Iván Tobar Ortiz y Valeria Torregrosa | Asistente de dirección: Valeria Torregrosa | Fotografía: Oliver Herrera | Producción: Roger Landaeta, Coto Gutierrez – Landaeta Cano Teatro | Música Original: Rael Valencia | Música Original: Rael Valencia | Diseño de Iluminación: Carlos Avilés | Diseño de escenografía: Jorge Chino González | Realización de escenografía: Esteban Romo | Diseño de vestuario: Roger Landaeta | Realización de vestuarios: Andrea Jopia y Sastrería Sartoro | Realización de pelucas y prótesis: Teresita Rojas | Diseño de maquillaje: Alexandra Romero | Diseño gráfico: Max Brito | Fotografía: Oliver Herrera | Videos: Francisco Jara | Social Media Manager: Paz Aro | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +15 años | Licencia: Originally produced on Broadway by Scott Rudin, Eli Bush, Joey Parnes, Sue Wagner and John Johnson Commissioned and first produced by South Coast Repertory A DOLL’S HOUSE, PART 2 benefited from a residency at New Dramatists.