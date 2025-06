Cine chileno en foco: 20 cineforos recorrerán el país en el Mes de la Red de Salas

Más de 80 exhibiciones de cine nacional e internacional se llevarán a cabo en la tercera edición del Mes de la Red Salas de Cine, evento que durante todo junio recorrerá 19 espacios de exhibición independientes a lo largo del país, y que este año considera como parte de su cartelera joyas chilenas del pasado reciente y el estreno de una nueva comedia nacional.

Estas películas contarán con múltiples instancias de cineforos, como una manera de motivar a los públicos a visitar la sala de cine, y relevarla como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión.

“Los cineforos son espacios donde ver una película se convierte en algo más: una oportunidad para conversar, compartir ideas y descubrir nuevas miradas. En la Red de Salas Independientes de Cine de Chile, estos encuentros son parte esencial de lo que nos define. Nos interesa que el cine no solo se vea, sino que se viva y se piense en comunidad”, comenta Leonardo Torres Vergara, presidente de la Red Salas de Cine Chile y representante de INSOMNIA Teatro Condell en Valparaíso.

Este año, la Red de Salas de Cine presenta una programación especial de ‘neoclásicos’ del cine chileno: películas realizadas a comienzos de los años 2000 que marcaron un punto de inflexión en la producción audiovisual nacional y que, con el paso del tiempo, han alcanzado estatus de clásico o de culto entre distintas generaciones de espectadores.

Una oportunidad para volver a ver en la pantalla grande Ángel negro (2000) de Jorge Olguín; Taxi para tres (2001) de Orlando Lübbert; Play (2005) de Alicia Scherson; y La sagrada familia (2006) de Sebastián Lelio, títulos que renovaron las formas de narrar y mirar el país desde el cine, aportando nuevos lenguajes, estéticas y temáticas que hoy resultan imprescindibles para comprender el desarrollo del cine chileno contemporáneo.

Rock chileno en la pantalla grande

Entre los títulos nacionales destaca también el estreno de una nueva comedia chilena, Los People in the Dragon, dirigida por Pablo Greene y producida por Claudia Huaiquimilla y Guillermo Migrik, estrenada el pasado 5 de junio y que tendrá un recorrido por 13 espacios de exhibición independientes durante este Mes de la Red, con una serie de cineforos junto a su equipo realizador.

La película, que además fue la seleccionada nacional de la convocatoria Estrenos en RED 2024 de la Red Salas de Cine, cuenta la tragedia de una banda considerada como la gran promesa del rock chileno que se debe enfrentar a la muerte de su vocalista a un día de debutar en el Festival de Viña del Mar. Diez años después, su ex mánager intenta revivir a la banda para hacer sonar la última canción que escribió su líder e intentar alcanzar el sueño de vivir de la música.

Los People in the Dragon tiene un reparto encabezado por Catalina Saavedra (La Nana), José Antonio Raffo (Perdona Nuestros Pecados), Abel Zicavo (Plumas y ex Moral Distraída), Jose Nast (La reina de Franklin), Felipe Rojas (Los Casablanca).

“Cada función con cineforo es una invitación a dialogar con el director y los actores de la película, que sin duda nos ayudan a entender y conectar de otra manera con aquella historia que vemos en pantalla. Poder conversar con el equipo de Los People in the Dragon sin duda será enriquecedor para todos los públicos y territorios”, agrega Leonardo Torres Vergara.

Revisa las fechas de funciones con cineforo:

Taxi para tres

Lunes 16 de junio / 19 hrs. / Teatro Universidad de Concepción

Cineforo con con el actor Fernando Gomez-Rovira

Miércoles 18 de junio / 21 hrs. / -1 CINE

Cineforo con con el actor Fernando Gomez-Rovira

Cineforo con con el actor Fernando Gomez-Rovira Miércoles 25 de junio / 19 hrs. / Sala Nemesio

Cineforo con Orlando Lübbert (director) y el actor Fernando Gomez-Rovira

Jueves 26 de junio / 19 hrs. / Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera

Cineforo con el actor Fernando Gomez-Rovira

Cineforo con el actor Fernando Gomez-Rovira Viernes 27 de junio / 19 hrs. / Cineteca Nacional de Chile

Cineforo con Orlando Lübbert (director) y los actores Alejandro Trejo y Fernando Gomez-Rovira

Cineforo con Orlando Lübbert (director) y los actores Alejandro Trejo y Fernando Gomez-Rovira Sábado 28 de junio / 20 hrs. / CasaVerde

Cineforo con el actor Fernando Gomez-Rovira

Lunes 30 de junio / 18:30 hrs. / Cine UC

Cineforo con Orlando Lübbert (director) y el actor Daniel Muñoz

La sagrada familia

Lunes 23 / 18.45 horas / Centro Arte Alameda

Play

Jueves 19 de junio / 19 hrs. / Sala Nemesio

Cineforo con Alicia Scherson (directora)

Miércoles 25 de junio / 19 hrs. / Cineteca Nacional de Chile

Cineforo con Alicia Scherson (directora) y la actriz Viviana Herrera

Ángel negro

Viernes 20 de junio / 19. hrs / Cineteca Nacional de Chile

Cineforo con Jorge Olguín (director)

Los People in the Dragon

Cineforo con Pablo Greene (director) y los actores Jose Nast y Mario Ocampo

Miércoles 11 de junio / 19 hrs. / Centro Cultural San Antonio

Cineforo con Pablo Greene (director) y el actor Mario Ocampo

Jueves 12 de junio / 19 hrs. / Sala Nemesio

Cineforo con Pablo Greene (director) y la actriz Jose Nast

Cineforo con Pablo Greene (director) y la actriz Jose Nast Sábado 14 de junio / 19:30 hrs. / Sala Cinecón

Cineforo con Pablo Greene (director) y Claudia Huaiquimilla (productora)

Miércoles 18 de junio / 19 hrs. / Cine Club UACh

Cineforo con los actores Mario Ocampo, Juan Anania y Daniela Pino

Jueves 19 de junio / 19 hrs. / Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera

Cineforo con Pablo Greene(director) y los actores Mario Ocampo y Juan Anania

Viernes 20 de junio / 20 hrs. / -1 CINE

Cineforo con Pablo Greene (director) y el actor Mario Ocampo

Sábado 21 de junio / 20 hrs. / CasaVerde

Cineforo con el actor Camilo Zicavo

Sábado 21 de junio / 19 hrs. / Centro Cultural Municipal de Chillán

Cineforo con el actor Abel Zicavo

Viernes 27 de junio / 20 hrs. / Esquina Retornable

Cineforo con Pablo Greene (director)

El jockey

Sábado 14 de junio / 21:30 hrs / INSOMNIA Teatro Condell

Cineforo con la actriz Mariana di Girolamo

Jueves 19 de junio / 18:45 hrs. / Centro Arte Alameda

Cineforo con la actriz Mariana di Girolamo