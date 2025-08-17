“Dorayaki”: la historia japonesa donde un pastel une dos vidas
“Dorayaki”de Durian Sukegawa es un libro corto, fácil de leer, pero que deja un eco duradero. Una historia que combina gastronomía, naturaleza y emociones, y que nos recuerda que la belleza y la amistad pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados.
Dorayaki, de Durian Sukegawa cuenta una historia tierna y conmovedora, construida a partir de un pastel tradicional japonés relleno de pasta de poroto.
El libro es también una forma de acercarse a la cultura japonesa, tan apreciada y difundida en la actualidad. La manera en que Sukegawa retrata la atención a los detalles y la belleza de lo cotidiano hace que lo más simple cobre una profundidad inesperada.
La edición de Editorial Chai, una casa argentina con sede en Córdoba dedicada exclusivamente a traducciones, es la primera traducción al español del libro, a cargo de Amalia Sato.
En definitiva, Dorayaki es un libro corto, fácil de leer, pero que deja un eco duradero.
Revisa el comentario completo a continuación:
