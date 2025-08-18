Película chilena “Denominación de origen” es premiada en Festival de Cine de Lima

La película chilena “Denominación de origen” fue premiada este fin de semana en el Festival de Cine de Lima.

Tomás Alzamora Muñoz y Javier Salinas ganaron en el certamen el premio al Mejor Guion.

Además, la mejor ópera prima del festival fue la película chilena “La misteriosa mirada del flamenco” de Diego Céspedes, que se hizo acreedora a un premio de 2.500 dólares otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El festival además rindió un homenaje a Alfredo Castro, con la exhibición de sus películas “Tony Manero”, “Tengo miedo, torero” y la española “Polvo serán”, que es parte de la edición del festival SANFIC que comenzó este viernes.

En el evento además compitieron las cintas locales “Cuerpo celeste” y “Una sombra oscilante”.

El Festival de Cine de Lima se desarrolló del 7 al 16 de agosto, días en los que proyectó más de 100 largometrajes, mediometrajes y cortometrajes, además de celebrar más de 70 Encuentros con Cineastas.