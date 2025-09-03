Un retrato literario sobre el “comandante Ramiro”: Nona Fernández presenta “Marciano”

En su continua indagación de la memoria y su relación con la historia oficial, la escritora y dramaturga chilena Nona Fernández (Santiago, 1971) presenta “Marciano” (Penguin Random House, 2025) la biografía de uno de los personajes más polémicos del Chile contemporáneo: Mauricio Hernández Norambuena.

Conocido como el “comandante Ramiro”, fue condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

A partir de conversaciones con Hernández Norambuena (1958) en la cárcel de alta seguridad donde cumple condena, la autora construye un retrato literario de una vida marcada por la violencia, la política y la resistencia. Una obra que mezcla crónica, memoria y ficción para explorar los límites de la humanidad.

“Este es un libro marciano, un viaje en el tiempo y el espacio, una fuga a la imaginación. Un pedazo encerrado y escondido de nuestra propia historia, escrito gracias a la generosidad de Mauricio Hernández, que me dejó entrar a un rincón de su hipotálamo”, señaló la autora a El Mostrador.

Autor del atentado frustrado al general Augusto Pinochet en 1986, el “comandante Ramiro” fue condenado a comienzos de los noventa por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards, pero escapó en 1996 de forma cinematográfica de la cárcel de alta seguridad de Santiago en la que se encontraba recluido.

La fuga, en la que participaron otros tres presos, dio la vuelta al mundo, ya que Hernández Norambuena huyó en una canasta de tela atada con una cuerda a un helicóptero que sobrevolaba la prisión ante la mirada estupefacta de los guardias.

Tras esconderse en Colombia bajo patrocinio de las FARC, se volvió a saber de él en 2002, cuando fue detenido en Sao Paulo, acusado de haber participado en el secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto. En Brasil, cumplió condena durante casi dos décadas, hasta que fue extraditado a Chile en 2019.

“Marciano” extrema la apuesta de Fernández, que ha cruzado audazmente la memoria y la imaginación para entender la historia reciente de Chile, sumergiéndose en zonas que parecen salirse de los límites terrenales, en las que espacio y tiempo no son tan claros.

Autora de exitosas novelas “Mapocho” (2002), “Fuenzalida” (2012) o “Space Invaders” (2013) y fundadora de la compañía teatral La Pieza Oscura, Fernández fue elegida en 2011 por la Feria del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana.

“Marciano”, editado por Penguin Random House, será presentado el 10 de septiembre a las 19:00 horas en el CCESantiago y estará a cargo de la periodista Daniela Figueroa y de la escritora Alia Trabucco.