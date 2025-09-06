Jarmusch conquista un inesperado León de Oro en el Festival de Venecia

La tragicomedia ‘Father mother sister brother’ le valió este sábado al cineasta Jim Jarmusch un inesperado León de Oro en el Festival de Venecia, tras una edición marcada por la guerra de Gaza y por el filme que la denunciaba, ‘The voice of Hind Rajab’, que se llevó el Gran Premio del Jurado.

“El arte no está para lanzar llamamientos políticos de forma directa sino para generar empatía y conexión entre nosotros, que es el verdadero primer paso para resolver los problemas”, dijo el director al recoger el máximo galardón de la Mostra veneciana.

La declaración de Jarmusch iba en la dirección contraria a las intenciones de la segunda clasificada, la tunecina Kaouther ben Hania, que con ‘The voice of Hind Rajab’ ha denunciado desde este prestigioso festival italiano la guerra en Gaza.

La cinta narra la historia real de los intentos por salvar a una niña de seis años palestina atrapada en un coche en medio de un ataque israelí, mediante la grabación auténtica de la conversación telefónica que mantuvo con la Media Luna Roja mientras era acribillada.

Plata para la película sobre Gaza

‘The voice of Hind Rajab’ valió a Ben Hania el León de Plata Gran Premio del Jurado y, al recogerlo, la directora denunció “el genocidio” perpetrado por Israel en Palestina.

“El cine no puede devolvérnosla (a la niña) y no puede borrar las atrocidades cometidas en su contra, nadie puede restaurar jamás lo que nos ha sido quitado, pero puede preservar su voz y hacerla resonar más allá de las fronteras”, sostuvo, tras llevarse la mayor ovación de la noche.

Y agregó: “Su historia no es solo suya, es la tragedia de un pueblo entero durante el genocidio infligido por el régimen criminal israelí, que actúa con impunidad”.

La guerra en Gaza ha marcado esta 82 edición de la Mostra, incluso con una manifestación con miles de personas que atravesó el Lido veneciano, mientras en la gala de esta noche hasta se escuchó al patriarca de Jerusalén, Giambattista Pizzaballa, que reclamó a la cultura “narrativas” nuevas y constructivas para una paz futura.

El jurado que ha tenido que determinar qué película se llevaba el primer galardón lo tuvo “muy difícil” y lo falló por un “0,000001 %”, sostuvo en la rueda de prensa final su presidente, el estadounidense Alexander Payne, justificándose con cierta dificultad.

“Es muy difícil comparar y es la peor parte de participar en un festival. Además no podemos dar premios ‘ex aequo’, pero como jurados valoramos de forma idéntica cada película”, afirmó, en ocasiones titubeando ante las preguntas de la prensa.

Un palmarés variopinto

El tercero en el palmarés fue el también estadounidense Benny Safdie por ‘The Smashing Machine’, un biopic sobre el profesional de la lucha Mark Kerr, interpretado por Dwayne ‘La roca’ Johnson.

Mientras que las mejores interpretaciones, distinguidas con la Copa Volpi, fueron para el italiano Toni Servillo, por su papel de venerable presidente de la República en ‘La Grazia’ de Paolo Sorrentino, y para la china Xin Zhilei, protagonista del drama sentimental ‘The sun rises on us all’.

Los franceses Valérie Donzelli y Gilles Marchand se llevaron el premio al mejor guion por ‘Á pied d’oeuvre’, adaptación de un libro autobiográfico de Frank Curtes, que cuenta cómo se topó con la precariedad laboral al perseguir su sueño de ser escritor.

Por último, el director italiano Gianfranco Rosi ganó el Premio Especial del Jurado por su documental sobre Nápoles, ‘Sotto le nuvole’, y la actriz suiza Luna Wedler se alzó como talento emergente por su trabajo en la alegoría vegetal ‘Silent friend’.

Fuerza del cine hispano

En otras competiciones destacaron algunas producciones hispanas como ‘Calle Málaga’, de la realizadora hispano-marroquí Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura que se llevó el premio del público de la nueva sección Spotlight.

En Horizontes, la segunda en importancia del festival, dedicada a las nuevas vanguardias, la mejor película fue ‘En el camino’, del mexicano David Pablos, una idilio homoerótico entre un joven que huye y un ‘trailero’ (camionero).

En la víspera, la película de Pablos había sido distinguida con el ‘Queer Lion’, un galardón colateral de la Mostra que premia a las mejores obras de temática homosexual.

Por otro lado el mejor guión de Horizontes fue para ‘Hiedra’, de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, quien aseguró que este reconocimiento “significa mucho” para el cine de su país donde, dijo, “hacerlo solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos”.

“Que viva el cine el cine latinoamericano, Palestina libre”, reivindicó la realizadora al recoger el galardón con esta cinta, la segunda ecuatoriana que llega a la prestigiosa Mostra tras ‘Ratas, ratones y rateros’ (1999) de Sebastián Cordero.

Selección Oficial:

— León de Oro a la mejor película: ‘Father Mother Sister Brother’, de Jim Jarmusch.

— León de Plata – Gran Premio del Jurado: ‘The voice of Hind Rajab’ (‘La voz de HInd Rajab’), de Kaouther Ben Hania.

— León de Plata – Mejor dirección: Benny Safdie, por ‘The Smashing Machine’.

— Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por ‘The Sun Rises os us All’.

— Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por ‘La Grazia’.

— Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por ‘Á pied d’oeuvre’.

— Premio Especial del Jurado: ‘Sotto le Nuvole’, de Gianfranco Rosi.

— Premio Marcello Mastroiani al mejor actor emergente: Luna Wedler, por ‘Silento Friend’.

Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):

— Mejor película: ‘En el camino’, de David Pablos.

— Mejor dirección: Anuparna Roy, por ‘Songs of Forgotten Trees’.

— Premio Especial del Jurado: ‘Lost Land’, de Akio Fujimoto.

— Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por ‘Il rapimento di Arabella’.

— Mejor actor: Giacomo Covi, por ‘Un anno di scuola’.

— Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por ‘Hiedra’.

— Mejor cortometraje: ‘Utan Kelly’, de Lovisa Sirén.

Venecia Spotlight (películas seleccionadas por su innovación con el público):

— Premio del público: ‘Calle Málaga’, de Maryam Touzani.

León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: ‘Short Summer’, de Nastia Korkia.

Venecia Clásicos:

— Mejor documental sobre el cine: ‘Mata-Hari’, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.

— Mejor restauración: ‘Bashu, the Little Stranger’, de Bahram Beyzaie.

Venecia Inmersiva:

— Gran Premio: ‘The clouds are Two Thousands Meters Up’, de Singing Chen.

— Premio Especial del Jurado: ‘Less than 5 of Safron’, de Négar Motevalymeidanshah.

— Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por ‘A Long Godbye’.