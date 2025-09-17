La Yein Fonda arranca a todo motor las fiestas patrias en Huechuraba

Ya abrió puertas La Yein Fonda y este este año se extenderá del 17 al 20 de septiembre en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

El evento incluye una amplia oferta gastronómica para almorzar y disfrutar una espectacular tarde familiar con juegos tradicionales, chinchineros, batucadas, productos artesanales en la feria de emprendedores, junto a la más auténtica cueca, cumbia y rock and roll en vivo para bailar con figuras como María Esther Zamora, Torito Alfaro, Gepe, Los Vásquez, Los Jaivas, Joe Vasconcellos, The Skatalites, Los Mirlos, por supuesto Los Tres, entre tantos otros. ¿Qué más necesitas saber estas cuatro jornadas?

Plan de movilidad: Buses de acercamiento

En estas fechas el transporte público contará con refuerzos para que llegues sin problemas a La Yein Fonda en el Parque Ciudad Empresarial en Huechuraba.

“Son 19 servicios que la Red Movilidad ofrece para llegar hasta las inmediaciones de la Yein Fonda e invitamos a las personas a informarse y usar el transporte público con responsabilidad”, señaló Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes, quien estuvo presente en la apertura oficial de puertas.

Los buses que estarán en servicio son 107, 107c, 116, 117, 117c, 219e, 272, 425, 429, 429c, 722, B02, B05, B14, B15, B22, C06, C18, C26. Se puede planificar el viaje en la página web de Red Movilidad.

Asimismo, para facilitar la llegada, la producción de La Yein Fonda dispondrá de especiales buses de acercamiento por $2.000, que saldrán desde la estación de Metro Escuela Militar ida a vuelta a solo $2.000, con cupos limitados disponibles en @puntoticket.

A tener en cuenta: los buses salen y llegan de los paraderos al sur de Américo Vespucio con Apoquindo, Metro Escuela Militar, línea 1. Puedes llegar hasta 5 minutos después del horario indicado en el ticket. Los ticket de bus se compran por tramo, uno de ida y otro de vuelta. Revisa los horarios en la información publicada en @layeinfonda y asegura tu boleto en Puntoticket.com.

Para quienes vayan en auto, estará disponible un parking de estacionamientos privados. Revisa el mapa publicado en @layeinfonda para conocer las ubicaciones de los lotes disponibles. Valores:

Patio Mayor y Área Central: $12.000

Valle Norte, Valle Sur y Los Jardines: $10.000

Oferta gastronómica y sector de juegos

Amplia y variada, la oferta gastronómica de La Yein Fonda suma foodtrucks con churros, hamburguesas, mote con huesillo, dulces chilenos, café de selección y más, mientras que las cocinerías Restaurante Yein Fonda y La Fonda del Huaso Pituco se largan con apetitosos choripanes, anticuchos, parrilladas, ensaladas de autor, pastel de choclo, costillar y ceviche. Las empanadas son las de Don Guille, según el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, elegidas este 2025.

El sector de juegos lo completan taca tacas, un carrusel, camas saltarinas, juegos inflables varios, pinta caritas y El gran maestro del bingo. También podrás disfrutar de stands de merch y de emprendedores de la comuna de Huechuraba.

Y para los más pequeñitos habrá un especial bloque infantil especial a las 15.00 horas desde el jueves 18 hasta el sábado 20, con los shows de Tikitiklip y El Perro Chocolo y su Banda.

Plan de seguridad

Para disfrutar con total tranquilidad, la seguridad estará en coordinación con el departamento de Administración de Ciudad Empresarial, Seguridad Municipal y Carabineros. Además contará con un contingente de más de 170 guardias privados repartidos por todo el Parque y habrá también control en los accesos con detector de metales. Por supuesto, contaremos con ambulancia y sector de Primeros Auxilios.

Y para que todos puedan celebrar sin preocupaciones, estos son los artículos permitidos y los prohibidos para poder ingresar.

Permitidos: bolsos que cumplan medidas (⁠tamaño máximo permitido: 32x30x12 cms. (12 L), prefiere ingresar con mochilas sin múltiples compartimentos); contenedores de agua vacíos; protector solar en crema; maquillaje sin espejo; desodorante en barra; alimentos y mamaderas selladas; anteojos larga vista; cámaras de lente fijo no profesional; cargadores portátiles (hasta 20.000 mAh); coches de bebé y medicamentos con receta.

No permitidos: armas, explosivos, fuegos artificiales; objetos cortopunzantes; cadenas, cascos; drogas, alcohol; envases metálicos, vidrio, aerosoles; mochilas grandes, termos, coolers; sillas, tiendas de campaña, carros; equipos profesionales, drones, GoPro; walkie-talkies, radios, baterías sueltas; scooters, skater, mascotas; cigarrillos electrónicos; laptops, punteros láser y vendedores no autorizados.

El programa y los horarios del 17 al 20 de septiembre en La Yein Fonda

Valores

En Puntoticket.com están disponibles las entradas a La Yein Fonda, con descuentos para niños de 6 a 13 años, para vecinos de Huechuraba, afiliados Caja Los Andes, y pagando con Tapp.

Desde las 13:00 hrs del 17 al 20 de septiembre, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba de despliega el más esperado encuentro dieciochero del año, La Yein Fonda, lleno de actividades familiares, gran gastronomía y una alineación de artistas de proporciones para disfrutar como corresponde estas fiestas patrias.

La Yein Fonda

17, 18, 19 y 20 de septiembre 2025

Desde las 13.00 horas

Parque Ciudad Empresarial – Huechuraba

Entradas en PuntoTicket

Ticket Matiné: Ingreso hasta las 15.00 hrs / $9.200

Ticket Estelar: Ingreso libre durante todo el día / Estelar Preventa 1 $13.800 / Estelar Preventa 2 $18.400 / Estelar Final $23.000.

Niños: de 6 a 13 años / $5.750

Descuentos:

35% Descuento Afiliados caja Los Andes + Tapp

20% Descuento Afiliados Caja Los Andes

15% Tapp

20% Descuento Tarjeta Vecino de Huechuraba

Produce: 4Parlantes y Glovox