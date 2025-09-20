Yein Fonda con cueca, cumbia y rock and roll en su última jornada

En su cuarta y última jornada, La Yein Fonda abrió este sábado a las 13:00 horas sus puertas para recibir a las miles de personas que acudirán hasta el recinto ubicado en Ciudad Empresarial en la comuna de Huechuraba.

Alberto Salinas, productor ejecutivo de La Yein Fonda invitó a que el público asista con tranquilidad hasta las inmediaciones del evento.

“Estamos preparados para las lluvias con carpas impermeables, cuya capacidad permite que 3500 personas puedan bailar con tranquilidad resguardadas y protegidas del frío y el agua. Por su parte, las cocinerías y barras también ofrecerán protección a los asistentes y al igual que los días anteriores, están funcionando al 100 % con los productos gastronómicos de calidad que caracterizan el sello de la Yein Fonda”, expresó.

Tal cual las jornadas anteriores, las batucadas de Villa Lobito dieron la bienvenida a familias, grupos de amigos y personas que decidieron probar la oferta gastronómica de la Yein Fonda.

Desde los terremotos a las parrillas, pasando por sánguches de prieta, anticuchos, choripanes, la mejor empanada de Santiago (Don Guille) y una carta que incluye opciones veganas y dulces chilenos.

En la víspera de los artistas en vivo que serán parte de la programación central, el juego en familia con El Gran Maestro del Bingo animará la tarde con sus premios.

Este sábado 20 de septiembre vuelven el rock de Los Tres y la cumbia psicodélicas de Los Mirlos.

Junto a ellos debutan en esta edición 29 de La Yein Fonda, la canción popular y la balada romántica de Los Vásquez, mientras que María Esther Zamora, Torito Alfaro y El Perro Chocolo y su banda repetirán sus esperadas actuaciones para un público que disfruta cada uno de sus acordes.