Francisco Melo gana primer lugar en Francia con cortometraje chileno distópico

Un cortometraje protagonizado por el actor chileno Francisco Melo obtuvo el primer lugar en el Prix du Film Court Mordant en Silence, Ça Touille, certamen francés que celebra la relación entre cine y gastronomía.

Se trata del filme «La Matadero – La Carnicería», una pieza dirigida por Gonzalo Sepúlveda que mezcla acción, ciencia ficción y crítica ambiental.

La producciónha conquistado diversos circuitos internacionales, adjudicándose también el primer premio como Mejor Corto Experimental en el Student and Young Artist FEEDBACK Festival 2024 en Toronto, además de ser reconocida en el L.A. Action/Fantasy/Sci-fi/Thriller Film Festival en Los Ángeles.

A ello se suma su condición de finalista en Turquía, Portugal y Estados Unidos.

“La Matadero – La Carnicería” narra la historia de dos carniceros, interpretados por Francisco Melo y Pablo Canales, que sobreviven en un planeta al borde del colapso ambiental. La atmósfera sonora creada por Cristián Cárdenas y el guion inspirado en Nicanor Parra cuenta con la voz de Mabel Farías en la narración.

El director Gonzalo Sepúlveda es conocido por su trabajo junto a figuras como Carmen Disa Gutiérrez, Paulina Urrutia, Aline Kuppenheim y Alejandro Trejo.