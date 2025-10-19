Publicidad

“Tinta y rabia”: la memoria visual de un Chile que salió a la calle

Publicidad
Marco Fajardo Caballero
Por : Marco Fajardo Caballero Periodista de ciencia, cultura y medio ambiente de El Mostrador
Ver Más

“Tinta y rabia” es un libro-objeto que recoge las frases, imágenes y emociones del estallido social chileno. Con consignas como “Violenta es la desigualdad” o “Tenemos rabia”, el proyecto colectivo retrata un país que soñó con cambiarlo todo y hoy se pregunta: ¿Dónde quedó esa fuerza?

“¿Qué pasó con Chile? ¿Dónde quedó la protesta? Los anhelos y los cambios esperados no llegaron. La materialización de una nueva constitución quedó en ascuas. Una carta magna era aquella que podía dar las soluciones que el pueblo demandaba. Una nueva constitución democrática, una que nos abrazara a todos, una en donde nadie tuviera frío, una que borrara el legado que nos heredó la dictadura, una que por fin nos diera un nuevo Chile”, este texto es parte de un libro que se llama “Tinta y Rabia”.

También te puede interesar:
“Creer en las fieras”: Cuando lo humano y lo animal se confunden
“Creer en las fieras”: Cuando lo humano y lo animal se confunden
Tres novelas de época: Alan Pauls y la arqueología íntima de los setenta
Tres novelas de época: Alan Pauls y la arqueología íntima de los setenta

Un libro disfrazado de cuadernillo o un cuadernillo disfrazado de libro repleto de imágenes y con algunos textos. Repleto de frases que se veían en aquellos días en las murallas de Santiago. Textos como “Apaga la TV”, “Enciende tu mente”, “Tenemos rabia”, preguntas como “¿y dónde quedó la razón?”

Son frases, son imágenes que nos recuerdan un momento que ocurrió. ¿Pero dónde está ese momento ahora? Son un registro también de frases como “violenta es la desigualdad” o “el sueldo mínimo es violento” o “tu indiferencia también es violenta”. Es un texto es una obra que es un trabajo colectivo donde trabajaron Macarena Quesada, Jazmín Tezones, Valesca Garrido, Ailín Catalán, Silvana Egas también en colaboración con la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.

Revisa el comentario completo a continuación:


Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad