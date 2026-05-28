Senadora Gatica (RN): ministro Quiroz ha tenido “poco tacto” durante tramitación de Ley Miscelánea

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, llamó al Gobierno a mejorar la articulación política en torno a la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, y cuestionó el rol que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la tramitación del proyecto.

La parlamentaria sostuvo que el reconocimiento del Ejecutivo respecto a que el Informe de Finanzas Públicas obligará a introducir modificaciones a la iniciativa abre una oportunidad para alcanzar acuerdos más amplios en el Senado.

No obstante, advirtió que ese proceso requiere mayor disposición al diálogo y sensibilidad respecto a los impactos sociales de las medidas económicas. “Nada está escrito en piedra”, afirmó Gatica, quien apuntó directamente al titular de Hacienda.

“El ministro Quiroz ha demostrado poco tacto en esta tramitación”, señaló la senadora.

En esa línea, planteó que el liderazgo político de las negociaciones debería recaer en el ministro Álvaro García Ruminot, a quien destacó por combinar experiencia técnica y política.

“Espero que tenga un rol secundario y que el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta: sabe de números, tiene sensibilidad social y conoce el Chile profundo”, sostuvo.

La parlamentaria también criticó el enfoque adoptado por Quiroz en la discusión pública sobre las cuentas fiscales y el financiamiento del proyecto.

“El ministro Quiroz no entendió que detrás de los números hay personas”, afirmó.

Además, advirtió sobre las consecuencias que podrían tener los recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud.

“En los hospitales la falta de recursos puede tener consecuencias muy graves para la gente”, agregó.

Las declaraciones de Gatica se producen en medio de la discusión política y técnica por la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, cuya tramitación en el Senado se anticipa compleja debido al equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta y a las dudas planteadas por distintos sectores respecto a sus efectos fiscales.