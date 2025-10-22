Expoweed en Parque O’Higgins

Parque O’Higgins, Tupper 1941, Metro Parque O’Higgins.



7, 8 y 9 de noviembre .

Expoweed, la primera feria cannábica de Latinoamérica, regresa durante los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Parque O’Higgins, para celebrar diez versiones en el marco de sus 14 años de recorrido cultural, resistencia y comunidad. Este año el Festival no solo es un evento de música y entretenimiento, sino que también se compromete con la comunidad y la salud, entregando atención médica gratuita para pacientes con diagnóstico oncológico.

El certamen es un evento emblemático, que reúne a la comunidad en torno al cannabis medicinal, para celebrar la diversidad y la riqueza cultural de la región. A lo largo de su trayectoria, ha logrado crear conciencia y poner en la mesa el debate sobre la industria cannábica, promoviendo la educación y el intercambio de ideas, con charlas y debates.

Artistas confirmados:

El magno evento celebra su décima edición con destacados artistas nacionales e internacionales como:

– Viernes 7 de noviembre: BUBASETA, PORTAVOZ, SUPPRA, 22RUZZ y MIKAELA

– Sábado 8 de noviembre: SANTAFERIA, SKATALITES (Jamaica), CHYSTEMC y AURA BAE

– Domingo 9 de noviembre: MOVIMIENTO ORIGINAL – SEAMOON Y ALBOROSIE (Jamaica) JUNTO A QUEEN OMEGA COMO INVITADA ESPECIAL, ACOMPAÑADOS POR LA BANDA SHENGEN CLAN.

Atenciones médicas gratuitas:

Por primera vez, Expoweed contará con un innovador espacio dedicado a brindar atenciones médicas gratuitas a los vecinos de la comuna y a los asistentes inscritos. Esta iniciativa también busca beneficiar especialmente a personas de la tercera edad con diagnósticos oncológicos, ofreciendo orientación y apoyo profesional en un entorno seguro y humano.

Durante tres días el público asistente, será parte de una experiencia integral, con espacios dedicados a la salud y medicina cannábica, charlas, talleres, música en vivo, activaciones culturales, y la participación de las principales marcas de la industria, así como de fundaciones, organizaciones y emprendimientos comprometidos con el desarrollo de este movimiento.

Como la primera feria cannábica de Latinoamérica, desde sus inicios ha inspirado a miles de personas, transformándose como un punto de encuentro para quienes creen en una nueva manera de relacionarse con la planta: desde sus usos medicinales y terapéuticos, hasta su expresión cultural, política e industrial.

Actividades y Eventos:

– Música y arte en vivo

– Conferencias y paneles de discusión

– Charlas y conversatorios con expertos y líderes de opinión.

– Conversatorio sobre el Movimiento en Chile.

– Expositores de la región, que mostrarán sus últimas tendencias y servicios