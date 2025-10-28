Noviembre llega con una cartelera especial y llena de humor a Teatro Mori

Con una propuesta que combina humor, reflexión y grandes elencos, Teatro Mori inicia noviembre con una programación diversa que invita a reencontrarse con las artes escénicas.

Entre estrenos, nuevas temporadas y despedidas, el público podrá disfrutar de comedias, musicales y espectáculos de stand up en sus distintas salas.

El gran estreno del mes será “Divorciados 2.0”, una comedia protagonizada por Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz, que explora los afectos, las responsabilidades de la paternidad y las consecuencias de una separación.

En esta nueva entrega, los cuatro amigos se ven envueltos en un enredo judicial que los obligará a desplegar toda su creatividad. La obra se presentará desde el 13 de noviembre, todos los jueves a las 20:30 horas en Mori Vitacura.

Otra de las novedades será “Hotel O’Clock”, dirigida por Stephie Bastías, que llega a renovar la cartelera con una propuesta que explora las fronteras entre lo tangible y lo virtual, interrogando la influencia de la tecnología en la percepción del entorno, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La obra se presentará entre el 7 y el 15 de noviembre en Mori Recoleta.

También regresan dos montajes que conquistaron al público: “Aquí me bajo yo”, que inicia una nueva temporada con una potente historia protagonizada por Jaime Vadell, reciente Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025; y “Alicia, el musical de las maravillas”, una colorida adaptación inspirada en el clásico de Lewis Carroll, que invita a toda la familia a disfrutar de una experiencia teatral tan mágica como musical.

Entre las obras que permanecen en cartelera destacan “Antes”, que continuará presentándose hasta el 15 de noviembre en Mori Bellavista; “Reunión de apoderados”, la aplaudida comedia escrita por Rodrigo Bastidas; y “El guionista del presidente”, protagonizada por Andrés Velasco, Carlos Díaz y Christian Zúñiga, con funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas en Mori Vitacura.

En tanto, el público tendrá una última oportunidad para disfrutar de dos exitosas propuestas: “Malas Madres”, que culmina su temporada el 1 de noviembre, y “La sexualidad secreta de los hombres”, que ofrecerá su última función el 6 de noviembre.

Grandes comediantes en escena

El humor continuará siendo protagonista en los escenarios de Teatro Mori con la presencia de destacados comediantes nacionales. Stefan Kramer sigue presentando su aplaudido espectáculo estrenado este 2025, “Kramer Íntimo”, donde revela lo más personal de sus triunfos y el lado más humano de sus crisis.

Las funciones se realizarán entre el 5 y el 26 de noviembre, todos los miércoles a las 20:00 horas en Mori Parque Arauco.

Por su parte, Felipe Izquierdo mantiene en cartelera su exitoso unipersonal “Soy el único que no me conozco”, un lúcido ejercicio de humor e introspección donde invita al público a reflexionar sobre un mundo en que las expectativas parecen estar sobrevaloradas y reír se convierte en la mejor herramienta para enfrentar la confusión.

Tendrá funciones entre el 2 y el 30 de noviembre, los domingos a las 19:30 horas en Mori Vitacura.

Finalmente, Javiera Contador se suma a la celebración de los 20 años de Teatro Mori con “Este show NO pudo haber sido un mail”, una propuesta en la que la actriz y comediante invita a reírse de la vida —de sus altos, sus bajos y todo lo que hay entremedio— a través de anécdotas personales, reflexiones sin filtro y observaciones tan certeras como absurdas.

Se presentará entre el 13 y el 27 de noviembre, los jueves a las 20:00 horas en Mori Parque Arauco.

Con esta variada programación, Teatro Mori consolida en noviembre una cartelera donde la risa y la reflexión se convierten en protagonistas. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en boleterías.