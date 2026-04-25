100 planetarios para Chile

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¡Hola! Abril se acaba pronto y con el 1 de mayo hay un nuevo fin de semana largo a la vista. ¡Espero que lo disfruten como yo!

Antes, dos eventos imperdibles se desarrollan en estos días en regiones y ambos comenzaron el jueves: por un lado, en el norte del país, Puerto de Ideas Antofagasta, con una variada programación y destacados invitados. Y en el sur, más precisamente en Concepción, el Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026), que exhibe producciones audiovisuales de distintos lugares del mundo, donde el foco principal es el océano.

Además, allende los Andes partió la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con una comitiva chilena encabezada por la escritora Nona Fernández, reciente finalista del Premio Aena.

Y a los amantes de la música clásica les cuento que este sábado y domingo continúan en el CEAC las funciones de la obra De una luz a otra, donde Mathieu Guilhaumon presenta su última creación para el Ballet Nacional Chileno como director artístico.

Además, en esta edición: el estreno internacional de la serie sobre la Garra Blanca, el paso por Chile del músico canadiense Mac DeMarco, y el adiós al astrónomo neerlandés Thijs de Graauw, una figura clave en la astronomía chilena.

Bonus track: mi entrevista a la cineasta Nayra Ilic por su película Cuerpo Celeste, que se estrenó este jueves en cines, sobre una adolescente nortina en la transición chilena.

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CHILE EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Este jueves comenzó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y Chile está presente con una comitiva encabezada por la escritora Nona Fernández, reciente finalista del premio español Aena.

Será una edición atravesada por el eje “ El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas ”, que pone en valor la tradición oral, las memorias colectivas y los relatos que configuran su identidad cultural.

”, que pone en valor la tradición oral, las memorias colectivas y los relatos que configuran su identidad cultural. Argentina es un mercado clave para el sector editorial chileno. De hecho, el año 2025 se posicionó como el primer mercado de destino para las exportaciones de bienes editoriales, con US$1,3 millones en el período.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

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SERIE SOBRE LA GARRA BLANCA

Una de las notas más populares en nuestras redes sociales fue sobre el estreno de Raza brava, la serie de Hernán Caffiero sobre la Garra Banca, que tuvo su estreno mundial en México.

La trama sigue a Carlos (“Barti”) y Clavo, dos amigos cuya hermandad se forja en la precariedad de un barrio periférico y se transforma en una lucha por el poder dentro de la histórica hinchada de Colo Colo.

se forja en la precariedad de un barrio periférico y se transforma en una lucha por el poder dentro de la histórica hinchada de Colo Colo. Para Caffiero, ganador del Emmy Internacional , la serie va más allá del balón.

, la serie va más allá del balón. “Es una historia que habla de lo que somos como sociedad: nuestras lealtades, contradicciones y sueños. Es un relato que resuena en cualquier lugar donde el deporte y la identidad popular son un espejo de la vida misma”, comentó.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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HOMENAJE A TEILLIER

Este miércoles se cumplieron tres décadas de la partida de uno de los gigantes de la poesía chilena, el inimitable Jorge Teillier.

Nacido en Lautaro en 1935, alumno del Instituto Pedagógico, fue durante años también director del Boletín de la Universidad de Chile. Distinguido, entre otros galardones, con el Premio Municipal de Literatura de Santiago , este artista descendiente de franceses es uno de esos chilenos cuya figura –como ocurre con Pedro Lemebel o Roberto Bolaño– no hace más que agigantarse con el paso del tiempo.

, este artista descendiente de franceses es uno de esos chilenos cuya figura –como ocurre con Pedro Lemebel o Roberto Bolaño– no hace más que agigantarse con el paso del tiempo. A propósito del aniversario de su muerte, Pablo Retamal escribió una notable crónica en La Tercera, titulada Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge, que no puedo más que recomendar.

Puedes leerla AQUÍ.

4

EL POETA Y LA ADOLESCENTE

Y ya que hablamos de poesía: este jueves se estrenó (¡por fin!) en HBO Max la cinta colombiana Un poeta, premiada en Cannes y que debería ser vista, sí o sí, por todo habitante de este país de poetas que se precie de tal.

En la cinta, el extraordinario Ubeimar Ríos interpreta a Óscar Restrepo, “un poeta sumido en un errático derrotero donde la frustración y el alcohol parecen ser los dos únicos caminos en que se bifurca su existencia, y en donde, tal cual una lengua bífida le es inoculado el veneno de la derrota ”, según se lee en la reseña de Ricardo Rojas Behm.

”, según se lee en la reseña de Ricardo Rojas Behm. “Todo hasta que conoce a Yurlady. Una adolescente en la que él ve un talento poético sorprendente, que a partir de ese momento se convierte en la llave para dejar por fin toda esa nebulosa que lo sume en una realidad llena de tropiezos, y en la que a duras penas se sostiene”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

MAC DeMARCO EN CHILE

Estuvo en Chile el veterano músico canadiense Mac DeMarco y Emilia Aparicio tuvo el privilegio de asistir a uno de sus espectáculos el fin de semana pasado.

“La puesta en escena fue simple, fiel a su estilo, y los cinco músicos en escena no destacaban por sus vestimentas ni por la presencia en escenario, sin embargo, hicieron mucho, mantuvieron encantado al público. Cantaron canciones del nuevo disco y principalmente de This Old Dog . Además, el show estuvo acompañado por visuales que aludían a imágenes de videojuegos”, fueron algunas de las cosas que registró su crónica.

. Además, el show estuvo acompañado por visuales que aludían a imágenes de videojuegos”, fueron algunas de las cosas que registró su crónica. El músico canadiense ha construido una carrera sólida en la escena internacional, desde su debut con Rock and Roll Night Club(2012) y el aclamado 2 ese mismo año, y ha sabido evolucionar sin perder su esencia, conquistando a miles de fans en todo el mundo con algunos de sus discos, como Salad Days(2014), This Old Dog (2017) y Here Comes the Cowboy (2019), trabajos que combinan influencias del rock psicodélico, soft rock y pop de los años setenta.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

CINE ARGENTINO DE LUTO

Esta semana el cine argentino se vio golpeado no por una, sino por dos muertes: primero, por el fallecimiento del emblemático actor Luis Brandoni y, pocos días después, por la partida del cineasta Luis Puenzo.

El primero tuvo una dilatada trayectoria y se hizo conocido por éxitos como La tregua, La odisea de los gileso La Patagonia rebelde, y también por una radical militancia antiperonista .

. En la vereda opuesta, Puenzo logró la fama al ganar el primer Oscar para su país, con la emblemática cinta La historia oficial, que abordaba el robo de niños y niñas durante la última dictadura militar argentina.

El cine del país hermano viene muy golpeado de por sí, en medio del duro ajuste del Gobierno de Javier Milei al séptimo arte local.

7

CONTRA RECORTES EN CIENCIA

Este jueves comenzó Puerto de Ideas Antofagasta y la charla inaugural estuvo a cargo del físico argentino José Edelstein, quien además brindará una singular conferencia sobre la importancia del error en la ciencia.

Previamente conversé con él y, entre otros temas, advirtió contra los recortes en ciencia que afectan tanto a Argentina y Chile de mano de los gobiernos de derecha que están en el poder.

de mano de los gobiernos de derecha que están en el poder. “Ojalá la gente votara usando más la cabeza y menos el corazón. Chile, en particular, abandonará décadas de enorme progreso científico y tecnológico que lo ha llevado, por ejemplo, a ser parte importante de las investigaciones que dieron lugar al Premio Nobel de Física en 2011 para, si este tipo de Gobierno persiste en sus recortes, bajar a segunda división”, fue una de las cosas que me dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

8

ADIÓS A THIJS DE GRAAUW

Esta semana se informó la muerte del destacado astrónomo neerlandés Thijs de Graauw, “una figura fundamental en la exploración del universo contemporáneo y un pilar del desarrollo científico en Chile y el mundo”, según una declaración pública.

Thijs de Graauw fue director del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) entre 2008 y 2013. En su recuerdo, Pavel Friedmann escribió un sentido In Memoriam, donde recordó su Proyecto P100, el de 100 planetarios para Chile .

. Bajo su liderazgo, la iniciativa pasó de la fase de construcción a convertirse en el radiotelescopio más potente del planeta, “logrando las primeras imágenes científicas que revolucionaron nuestra comprensión sobre la formación de estrellas y planetas”.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

9

LA TRANSICIÓN EN UNA ADOLESCENTE NORTINA

Cuando vivía en el exilio en Alemania Oriental venía de vacaciones a Huasco y alucinaba con el desierto y el mar, así que no pude menos que enganchar con la película Cuerpo celeste, de Nayra Ilic, que transcurre en el Norte Chico entre 1989 y 1990, y que se estrenó este jueves.

Filmada en la Región de Atacama enfrentó varios desafíos, como la elección de la actriz principal y hacer una película de época. De todo ello conversé con su directora, que sabe bien de lo que habla (y filma), porque se crió en la región.

enfrentó varios desafíos, como la elección de la actriz principal y hacer una película de época. De todo ello conversé con su directora, que sabe bien de lo que habla (y filma), porque se crió en la región. “Entramos desde la perspectiva más íntima, doméstica, familiar de esta joven adolescente, su propio proceso de cambio para también entender el proceso de cambio de un país, que es la transición”, fue una de las cosas que me dijo.

La entrevista completa se publica este domingo en El Mostrador.

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PANORAMAS REGIONALES

CONCIERTO “MAESTROS DEL BRONCE” EN LA SERENA

Como parte de su Temporada 2026 de Música de Cámara, la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena (OSULS) se presentará en Sala Latente (Mauricio Bitrán 864), con el concierto Maestros del Bronce.

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 19:00 horas, con un programa centrado en instrumentos de bronce, destacando la riqueza sonora y la versatilidad de este tipo de ensambles.

FERIA GRÁFICA EN VALPARAÍSO

Talleres, conversatorios, laboratorios, clases magistrales, feria gráfica y despliegue en espacios educativos, son parte de la programación de esta cuarta versión del Festival Latinoamericano de risografía, publicaciones y arte impreso Sobreimpresiones, a realizarse durante mayo y junio en Valparaíso.

La Feria Sobreimpresiones se desarrollará en CENTEX Valparaíso durante los días sábado 6 y domingo 7 de junio, con una nutrida y variada selección de proyectos, destacados a nivel local, nacional e internacional.

Más información AQUÍ.

MARCINEFEST EN CONCEPCIÓN

Hasta el sábado Concepción recibirá una nueva versión del Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026). Allí se exhibirán producciones audiovisuales de distintos lugares del mundo, donde el foco principal es el océano.

Organizado por la Universidad de Concepción, el Instituto Océanos y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), será el evento pionero en traer a Chile el documental más reciente y poderoso del célebre naturalista Sir David Attenborough: Ocean with David Attenborough.

Más información AQUÍ.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!