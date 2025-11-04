Ideología, contracultura y gambetas: libro revela el Chile secreto en la vida de Maradona

El periodista y escritor Enrique Corvetto Castro lanzó Historias ocultas de Diego en Chile (Editorial Trayecto), una investigación que revela el profundo e inexplorado vínculo entre Maradona y nuestro país.

A través de crónicas vertiginosas, Corvetto desmantela la figura pública de “El Diez” para examinar cómo los aspectos sociales, políticos y culturales moldearon la relación de casi cinco décadas entre el astro y Chile.

La indagación demuestra que Chile no fue un mero lugar de paso en la vida de Maradona, sino un escenario recurrente donde su figura evolucionó y se reescribió en cada etapa.

El libro fue presentado recientemente por Corvetto y por el sociólogo Alberto Mayol, en el espacio cultural de la librería Trayecto Bookstore en Santiago.

Para el autor, “se trata de un trabajo investigativo de más de dos años, tanto en Buenos Aires y Santiago, el que se plasma a través de 160 páginas de crónicas periodísticas”.

Historias ocultas de Diego en Chile se construye sobre la base de entrevistas exclusivas con personas cercanas al astro. Con un estilo narrativo directo y envolvente, Corvetto —autor del premiado 1962: Los secretos del mundial imposible— invita a una travesía que confirma que Maradona sigue siendo un enigma que el tiempo no logra descifrar.