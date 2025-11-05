“Aquí me bajo yo”: la aplaudida obra protagonizada por Jaime Vadell regresa a Teatro Mori

Del 7 de noviembre al 12 de diciembre, todos los viernes y sábados a las 20:00 horas, “Aquí me bajo yo” se presentará en Mori Parque Arauco. El montaje, protagonizado por el recientemente galardonado Premio Nacional de Artes de la Representación 2025, Jaime Vadell, junto a Rodrigo y Milena Bastidas, ofrece una mirada íntima y profundamente humana sobre los lazos familiares y el paso del tiempo.

Con una narrativa que equilibra el drama y el humor, la obra narra el reencuentro entre tres generaciones —un abuelo, su hijo y su nieta— tras el deterioro en la salud del patriarca, quien ha perdido las ganas de vivir. La llegada del hijo reabre heridas familiares no resueltas, mientras la nieta intenta devolverle a su abuelo el deseo de seguir adelante.

La propuesta reflexiona sobre el derecho de las personas mayores a decidir sobre su vida y sobre la necesidad de un respeto intergeneracional. Entre discusiones, risas y recuerdos, el montaje revela los vínculos que persisten en una familia fragmentada, abriendo espacio a la posibilidad de la reconciliación.

Parte del éxito de esta propuesta radica en la solidez de sus intérpretes: Jaime Vadell, a sus 90 años, suma un nuevo hito a una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Lo acompañan Rodrigo y Milena Bastidas, padre e hija en la vida real, quienes aportan autenticidad y una emotiva conexión escénica.

En tanto, la dirección y dramaturgia están a cargo de Elena Muñoz, quien vuelve a montar una obra de su autoría tras una década. “Quería escribir una pieza que reuniera a Milena, Rodrigo y Jaime, y abordar un tema urgente: el respeto hacia las personas mayores y su derecho a decidir sobre sí mismas, sin infantilizarlas. En las familias, ese equilibrio entre amor y sobreprotección suele ser lo más difícil de manejar”, explica.

Tras haber sido vista por más de 6 mil personas en su temporada anterior en Teatro Mori, “Aquí me bajo yo” regresa como una invitación a reflexionar —con humor y ternura— sobre el amor, el paso del tiempo y la dignidad en la última etapa de la vida. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del espacio.

AQUÍ ME BAJO YO

Fecha: Del 7 de noviembre al 12 de diciembre

Hora: Viernes y sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dirección y dramaturgia: Elena Muñoz | Elenco: Jaime Vadell, Rodrigo Bastidas y Milena Bastidas | Diseño escenografía e iluminación: Patricio Pérez | Música original: Angela Acuña | Técnico: Eduardo Cristi | Producción: Maura Aranda | Realización escenográfica: Espacio Checoslovaquia | Fotografía: Lukas Cruzat | Prensa y RRSS: MI COMUNICACIONES y Roberto Ramírez.