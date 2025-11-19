Compositor chileno es premiado en Londres

El compositor chileno Aníbal Vidal, residente en Londres, ganó un Ivor Novello Award.

Vidal obtuvo el galardón en la categoría de Best Chamber Ensemble por su trabajo Invocación n.2: A Kintsugi Resurrection, una pieza comisionada por la Britten Sinfonia. Es el primer Ivor Novello Award para Vidal.

Estos galardones premian los logros de compositores y libretistas. Presentados por la Ivors Academy, la ceremonia tuvo lugar en Londres, y los ganadores fueron británicos, irlandeses o residentes, como en el caso del chileno.

Vidal ha participado en diversos festivales internacionales como Manifeste Festival en Paris, MISE-EN festival en NYC, Time of Music Festival en Finlandia, Impuls Festival en Graz, Cheltenham Festival en UK y Music Panel en Croacia, según el sitio sellomodular.cl.

En 2024, obtuvo el 2do Premio en Matan Give International Composers Competition con su trio para clarinete ‘One of Many Circles’. En 2022 fue galardonado con el XX Premio Internacional Joan Guinjoan y RCM Concerto Competition por su obra orquestal «Gliding Murmuration». Además, ganó el premio del concurso DYCE 2022 por su obra de ensamble ‘Liquidity’, que dio lugar a un encargo para su nueva obra ‘Tonada’ estrenada en 2023 en cuatro ciudades europeas.

