Fundación Música para tus Ojos invita al Encuentro Industria IN-EDIT PRO

IN-EDIT CHILE cumple 21 años y lo celebra abriendo un espacio único para conectar, intercambiar miradas y potenciar nuevas ideas.

Encuentro Industria IN-EDIT PRO es un punto de reunión para realizadores, productores, programadores, músicos, comunicadores y todas las personas que viven y respiran las historias donde la música y el cine se encuentran.

Será una jornada para compartir perspectivas, descubrir proyectos emergentes, activar redes de colaboración y conversar con profesionales que hoy están marcando la escena nacional.

El evento será el martes 9 de diciembre, a las 20:30 horas, en el foyer de la Cineteca Nacional de Chile (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Metro La Moneda).

