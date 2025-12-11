Investigación destaca la dimensión artística y social de los Chinchorros

Bernardo Arriaza Torres, Director del Centro de Gestión Chinchorro e Investigador del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá (UTA), recientemente publicó un estudio que propone una nueva y profunda hipótesis sobre las momias Chinchorro: la relación entre el arte terapia y la arqueología del duelo, informó la casa de estudios.

Este análisis, difundido en la prestigiosa revista internacional Cambridge Archaeological Journal, no solo cataloga a las momias de más de 7.000 años como “obras de arte funerario”, sino que aborda la milenaria práctica con una visión más humana y emotiva.

La investigación del académico de la UTA establece que la momificación artificial de los Chinchorro iba más allá de un rito de conservación; era un proceso escultórico y artístico altamente sofisticado. Los integrantes de esta cultura actuaban como verdaderos preparadores altamente calificados, remodelando los cuerpos con materiales como arcilla y fibras vegetales para restaurar su forma.

Este enfoque permite proponer el marco de la “Arqueología del Duelo y la Pena”, un concepto que interpreta los rituales Chinchorro bajo la óptica de la arteterapia. Arriaza plantea que las elaboradas prácticas mortuorias reflejan procesos de duelo y vínculos afectivos frente a la muerte, haciendo especial énfasis en la alta mortalidad infantil que marcaba a la sociedad costera.

Respecto a este trabajo, Arriaza enfatizó la dimensión humana y artística del estudio, destacando también lo que representa en su trayectoria profesional.

‘’La arqueología del duelo y la arteterapia es una nueva forma de pensar y debatir las expresiones artísticas que encontramos en la cultura Chinchorro (…) es muy relevante tratar de profundizar en los aspectos emocionales de las antiguas poblaciones y crear modelos que nos permitan repensar la problemática Chinchorro para acercarnos a estas dimensiones sociales, emocionales, que son más difíciles de pesquisar en el registro arqueológico. Así que de esta manera, proponiendo, debatiendo nuevas ideas, también podemos tener diferentes perspectivas y pensar y repensar el origen de estas complejas prácticas mortuorias que desarrollaron las antiguas poblaciones que habitaban el norte de Chile’’, cerró el académico.

La publicación internacional, que contó con el respaldo de financiamiento de la UTA, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y Dumbarton Oaks (Harvard University), refuerza el rol de liderazgo de la Universidad de Tarapacá en la investigación y el resguardo de este legado.

A través del Centro de Gestión Chinchorro, la UTA continúa liderando los estudios de investigación de vanguardia que posicionan el patrimonio regional a nivel global. Esta labor científica se complementa con la custodia patrimonial, respaldando la importancia de la conservación de este patrimonio único, un factor clave para la postulación de los sitios Chinchorro ante la UNESCO.

De esta manera, la publicación de Arriaza en una revista de prestigio mundial consolida el valor intrínseco del legado Chinchorro, reafirmando que su historia y arte son un testimonio invaluable que la Universidad de Tarapacá resguarda para la Región de Arica y Parinacota y para la humanidad.