La Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico U. de Chile despiden el año con El Mesías

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile presentan este concierto especial, cuyas entradas están agotadas hace semanas, el que marcará el cierre de la temporada 2025 del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Se trata de un año que destacó por la inauguración de la Gran Sala Sinfónica Nacional y por una programación robusta, con obras consagradas, repertorio icónico y creaciones contemporáneas y nacionales.

La dirección de los tres conciertos estará a cargo del maestro chileno Julio Doggenweiler, ex primer flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional y figura de gran renombre y versatilidad.

Para él El Mesías es de especial importancia: fue la primera obra presentada por el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, que este año cumple 80 años, en una función en la que participó su padre, quien además asistirá como público en estas nuevas presentaciones. “Volver a Chile y a la Sinfónica es como volver a casa”, comenta.

También recuerda el desafío que significó montar la obra en Chile en sus inicios, según le comentó su padre: “Costó mucho enseñarla porque no había tradición coral, o era muy incipiente. Y montar una obra como esta, en la que el coro lleva más del 50% de la música, fue muy difícil. Por lo que supe, tardaron dos años en aprenderla”.

Además, sobre la obra en sí Doggenweiler destaca: “Para mí tiene una importancia especial el hecho de que Handel compuso ópera la mitad de su vida, y cuando empezó a tener problemas económicos con ella, cambió al oratorio. Pero en esencia es lo mismo: la expresividad y el lenguaje musical son los mismos. Por eso es tan importante resaltar el texto y lo que se está diciendo con la música”.

Los solistas de esta versión serán la soprano Vanessa Rojas (artista de la Fundación Ibáñez Atkinson), la mezzosoprano Camila Aguilera, el tenor Rodrigo del Pozo y el barítono Patricio Sabaté.

Compuesto en 1741 tras recibir el libreto de Charles Jennens, El Mesías marcó la transición de Handel desde la ópera italiana hacia el oratorio en inglés, en respuesta al cambio de gustos del público británico. Su célebre estructura en tres partes aborda la profecía y el nacimiento de Jesús; la pasión, muerte y resurrección, cuyo clímax es el icónico coro “Aleluya”; y la visión de la vida eterna inspirada en las Epístolas de Pablo, que culmina en un monumental “Amén”. Su profunda espiritualidad y fuerza dramática han consolidado esta obra como una de las más influyentes del repertorio sacro occidental.

Con estas presentaciones, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile cierra 2025 y se prepara para iniciar su nueva temporada, que comenzará con la celebración de sus 85 años de vida, el viernes 9 y sábado 10 de enero.

Las entradas para las funciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.