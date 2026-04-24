Alcaldes en pie de guerra por exención de contribuciones a adultos mayores de alto patrimonio

Se pasó la línea roja, opinan de manera transversal alcaldes de distintas regiones de Chile con quienes habló El Mostrador. La razón: temen que las condiciones de vida de la mayor parte de sus vecinos se vea dañada por el beneficio tributario total que el Gobierno quiere extender a las primeras viviendas de 209 mil adultos mayores con alto patrimonio.

Se trata de personas cuyos bienes raíces tienen un valor de mercado por sobre los 360 millones de pesos y poseen un ingreso superior a los 25 millones de pesos anuales.

En Arica, el alcalde teme que una disminución de los ingresos debilite el resguardo de la puerta de entrada al país. En La Pintana, que no puedan continuar extendiendo el horario de atención de los consultorios. Y en Cabo de Hornos, que disminuya el aporte a los únicos colegios donde pueden ir los niños.

Si quieres conocer más acerca de los pros y los contras y de las alternativas a la medida propuesta por el Gobierno, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador.