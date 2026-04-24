ClicAM: ley miscelánea se complica, Kaiser presiona y Contraloría llega a La Moneda

Quiroz admite que Ley Miscelánea no garantiza más empleo y abre nuevo frente político.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sinceró en la Comisión de Hacienda uno de los límites de la Ley Miscelánea: los incentivos tributarios al empleo no aseguran nuevas contrataciones y podrían operar más bien como contención para evitar despidos. La admisión abrió nuevas críticas opositoras al proyecto, con cuestionamientos del FA y del PS por falta de certezas y por eventuales beneficios a grandes empresas. La sesión además dejó tensión con el PDG por el impuesto a las pymes y errores en cifras de recaudación, lo que empujó la creación de una mesa técnica para retomar el debate en mayo.

Parisi acusa al Gobierno de romper pacto con el PDG y tensiona la Ley Miscelánea.

La negociación entre el Gobierno y el PDG por la Ley Miscelánea entró en zona de conflicto a menos de 24 horas de haberse anunciado. Franco Parisi acusó al ministro Claudio Alvarado de desconocer parte del acuerdo, en especial la mantención del impuesto a las pymes en 12,5%, mientras La Moneda redujo el pacto a la devolución del IVA en medicamentos y pañales. Desde el PDG advirtieron que, si no se respeta lo comprometido, sus 13 diputados pueden votar en contra. El episodio dejó al descubierto versiones cruzadas en el Ejecutivo y un respaldo que, por ahora, sigue condicionado.

Kaiser exige concesiones al Gobierno tras pacto con el PDG por Ley Miscelánea.

Johannes Kaiser elevó la presión sobre el Gobierno tras el acuerdo con el PDG por la Ley Miscelánea y cuestionó que el Ejecutivo negociara sin incluir a la bancada del Partido Nacional Libertario. El dirigente sostuvo que su colectividad tiene ocho votos, no forma parte del Gobierno y ha actuado solo como una “oposición amigable”, por lo que su respaldo no puede darse por descontado. Advirtió que, si La Moneda ya hizo concesiones al PDG, ahora tendrá que ofrecer algo a su sector. Además, marcó distancia del Ejecutivo en seguridad, gasto público y estado de excepción en La Araucanía.

Renuncia subrogante en San Antonio y se agrava crisis por fichaje de Jeannette Vega

La crisis en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó un nuevo giro luego de que la doctora Ximena Parada desistiera de asumir la dirección subrogante del recinto, cargo al que había sido designada tras la salida de Loreto Maturana. El conflicto ocurre porque Parada debía ejecutar la remoción de la exministra de Salud de Gabriel Boric, Jeannette Vega de la subdirección médica, pero renunció antes de asumir la subrogancia. En una carta, sostuvo que las decisiones en salud deben fundarse en criterios técnicos y no políticos. La misiva también fue firmada por otros jefes del hospital, profundizando la tensión interna del establecimiento.

Tesorería endurece cobro del CAE contra deudores con renta sobre $5 millones.

La Tesorería General de la República activó una nueva fase de cobro del CAE y comenzó a ejecutar embargos y retenciones contra deudores con ingresos mensuales sobre $5 millones que, pese a haber sido notificados el 6 de abril, no regularizaron su situación. La ofensiva apunta a 1.340 casos e incluye retención de cuentas bancarias, inversiones, propiedades y vehículos. En paralelo, la TGR informó que en 2026 ya supera los $20 mil millones recaudados por esta estrategia, mientras mantiene convenios de pago y apoyo informativo para morosos con rentas menores.

Bolivia invita a Kast y apuesta a un giro en la relación bilateral

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó la invitación al Presidente José Antonio Kast para visitar Bolivia y aseguró que ese eventual viaje podría convertirse en un “punto de inflexión” en la relación entre ambos países. La señal se produjo tras su primer encuentro oficial con el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna en el paso Chungará-Tambo Quemado, que abrió una nueva etapa de diálogo. La agenda siguió en La Paz con reuniones sobre comercio, seguridad, migración, integración física y cooperación productiva, además de contactos con representantes del sector privado.

Contraloría fiscaliza en La Moneda pagos a la Oficina del Presidente Electo antes de Kast

Funcionarios de la Contraloría llegaron este jueves a La Moneda para iniciar una fiscalización de oficio por pagos asociados a la Oficina del Presidente Electo antes de la asunción de José Antonio Kast. La revisión apunta a desembolsos realizados entre el 9 de enero y el 10 de marzo por labores de apoyo al entonces mandatario electo, coordinación del cambio de mando, logística y comunicaciones. La indagatoria se realiza en la Dirección Administrativa de Presidencia y busca establecer la legalidad, pertinencia y uso correcto de recursos públicos, en medio de cuestionamientos por montos pagados a asesores, administrativos y periodistas.

Dos detectives PDI quedan presos por apropiarse de botín de robo en Calama

Dos funcionarios en servicio activo de la PDI de Calama quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por apropiarse de gran parte del dinero recuperado en una investigación por robo de cobre en la división Ministro Hales de Codelco. Según la Fiscalía, tres detectives realizaron diligencias ilegales, allanaron sin autorización la casa de uno de los involucrados y se quedaron con cerca de $70 millones en efectivo y joyas. Un comisario y un agente fueron imputados por malversación y lavado de activos; además, el oficial fue acusado de falsificar un parte. Un subcomisario y la esposa del agente quedaron con arresto domiciliario.