Los Nobel y Premios Nacionales que llegarán a Congreso Futuro 2026

Conocido como el principal evento de difusión de ciencia y conocimiento científico de Latinoamérica, Congreso Futuro 2026 reunirá a personas que lideran la investigación y discusión sobre los grandes temas de nuestro tiempo: inteligencia artificial, origen de la vida, sostenibilidad agrícola, neurociencia, biología sintética, cambio climático, educación del futuro, entre muchos otros.

A lo largo de su historia, esta instancia ha recibido en Chile 31 Premios Nobel y más de 50 Premios Nacionales, consolidándose como un referente de acceso ciudadano al conocimiento. En 2026, serán 3 los premios nobeles y 2 los premios nacionales que participarán en el evento, que se realizará del 12 al 17 de enero.

Organizado por Fundación Encuentros del Futuro y la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, Congreso Futuro 2026 busca abrir una conversación sobre los desafíos que marcarán el rumbo de la humanidad en medio de aceleradas transformaciones tecnológicas, sociales, ambientales y culturales, bajo el lema: Humanidad, ¿hacia dónde vamos?

Tres Premios Nobel en un mismo escenario

Ardem Patapoutian, Nobel de Fisiología o Medicina (2021), nacido en el Líbano, de origen armenio y nacionalizado estadounidense, recibió el Nobel por descubrir los receptores celulares que permiten al cuerpo percibir la presión y el tacto, un hallazgo que abrió nuevas rutas en la comprensión del sistema nervioso. Su trabajo no solo revolucionó la biología sensorial, sino que también abrió posibilidades para tratamientos contra el dolor crónico y otras condiciones neurológicas.

En Congreso Futuro, Patapoutian abordará cómo la investigación básica, esa que muchas veces ocurre lejos del ojo público, en laboratorios silenciosos, termina transformando la vida cotidiana de millones de personas.

Jack Szostak, Nobel de Química (2009), considerado uno de los científicos más influyentes en el estudio del origen de la vida, obtuvo el Nobel por sus investigaciones sobre los telómeros y la telomerasa, una línea de trabajo clave para entender el envejecimiento celular y varias enfermedades. En los últimos años ha enfocado su carrera en una de las preguntas más trascendentes de la ciencia moderna: cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra y si ese proceso podría estar ocurriendo en otros lugares del universo.

En su charla explorará el impacto cultural, científico y filosófico que tendría encontrar vida en exoplanetas, un campo que avanza rápidamente. Su presentación promete llevar al público a un viaje que une biología, química, astronomía y reflexión existencial.

Rattan Lal, Nobel de la Paz (2007), es reconocido como una de las voces más influyentes en la crisis climática, ha dedicado más de cinco décadas al estudio de los suelos y su rol en la seguridad alimentaria y la captura de carbono. Sus investigaciones han demostrado que la manera en que cultivamos la tierra es clave no sólo para producir alimentos, sino también para mitigar el calentamiento global.

En Congreso Futuro, Lal expondrá las oportunidades que ofrece la agricultura regenerativa en un contexto de sequías prolongadas, degradación de suelos y presión sobre los ecosistemas. Hablará de los avances que ha tenido Latinoamérica desde los años 60, muchos de ellos logrados a costa de una alta dependencia de químicos y procesos industriales, y planteará estrategias para “producir más con menos”.

Premios Nacionales y referentes chilenos: IA, educación, genómica y océanos

Alejandro Maass – Premio Nacional de Ciencias Exactas (2025), matemático, investigador y académico de la Universidad de Chile, se ha consolidado como una figura clave en la integración de las matemáticas, biología, ecología y ciencia de datos. Su presentación en Congreso Futuro abordará cómo los fenómenos moleculares escalan para influir en procesos ambientales y ecosistémicos mucho más amplios.

“Queremos comprender cómo los procesos que ocurren a nivel molecular influyen en los organismos y, finalmente, en los ecosistemas. La genómica nos permite conectar estas distintas escalas. En mi caso, mostraré cómo la regulación de genes se relaciona con el entorno y cómo este diálogo entre biología y ambiente abre nuevas líneas de investigación”, señala, destacando cómo la genómica permite nuevas formas de comprender la interacción entre organismos y ecosistemas.

Maass, quien además es director de Fundación Encuentros del Futuro, también reflexionó sobre el rol del evento: “Congreso Futuro es una vitrina para mostrar y sensibilizar respecto de los desafíos que tenemos como humanidad. Las transformaciones climáticas, tecnológicas y sociales que vivimos necesitan cada vez más ciencia”.

Juan Casassus, Premio Nacional de Educación (2022), considerado una de las voces más influyentes en la intersección entre pedagogía, filosofía y políticas educativas, abordará la transformación del vínculo entre humanos y máquinas a propósito del avance acelerado de la inteligencia artificial. Su foco está en cómo la IA reconfigura nuestra comprensión de lo humano, del aprendizaje y de la agencia.

“Mi intención es hablar de la trama ontológica que surge entre el humano y la máquina ante la emergencia fulgurante de la IA y sus efectos en la educación”, explicó Casassus.

La edición 2026 reunirá a más de 120 expositores, entre ellos 70 internacionales y 40 nacionales, con 94 invitados que llegan por primera vez.

Todas las charlas son gratuitas y las entradas ya están disponibles en www.congresofuturo.cl.