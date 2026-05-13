SCD contra Ley Miscelánea por artículo que permite que plataformas IA usen obras protegidas

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) rechazó la indicación presentada por el Ejecutivo al artículo 8 del proyecto de Ley para la Reconstrucción, cuestionando que permita a plataformas de inteligencia artificial utilizar obras protegidas por derechos de autor.

Desde la organización acusaron que la nueva redacción empeora el texto original y debilita aún más la protección de autores e intérpretes frente a empresas tecnológicas.

El presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, sostuvo que la propuesta “es aún peor al artículo original y que nos deja en la indefensión total frente a las empresas de IA”.

“Esto es grave. Pedimos encarecidamente al Congreso eliminar el artículo 8”, añadió.

La entidad afirmó además que la norma vulnera compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.

Según la SCD, la propuesta infringe el Convenio de Berna, que establece que las limitaciones al derecho de autor solo son admisibles en casos especiales que no afecten la explotación normal de la obra ni perjudiquen injustificadamente a sus titulares.

“La indicación sustitutiva es de carácter general y priva a los titulares del estándar más protector reconocido por el derecho internacional”, señalaron.

Asimismo, aseguraron que el artículo también contraviene la Convención Universal sobre Derechos de Autor, la Convención de Roma, el Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La SCD llamó al Congreso a rechazar el artículo 8 e incorporar una exclusión explícita para repertorios artísticos y obras de autores e intérpretes dentro de cualquier excepción relacionada con inteligencia artificial.

Además, pidieron abrir un proceso formal de diálogo con titulares de derechos antes de avanzar en cualquier norma que permita utilizar obras protegidas para entrenamiento, desarrollo o despliegue de sistemas de IA.

“Los derechos de los autores y los intérpretes no se negocian a cambio de fondos transitorios de dudosa administración”, recalcó la organización.

El debate surge en medio de la tramitación de la denominada Ley Miscelánea o proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, iniciativa que ha abierto nuevos flancos de discusión respecto a regulación tecnológica y propiedad intelectual.