Lista del PC y FA gana elecciones de la Fech: serán liderados por Laura Mlynarz

Tras dos años sin mesa directiva, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) eligió una nueva conducción encabezada por la lista “Conectemos la Chile”, vinculada al Partido Comunista y al Frente Amplio.

La nómina ganadora obtuvo el 60% de los votos, equivalente a 9.729 preferencias, y será liderada por Laura Mlynarz, estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Hidráulica.

La elección marcó además el retorno de representación formal a la FECh luego de dos años sin directiva, debido a que en 2024 no se alcanzó el quórum mínimo requerido de participación estudiantil.

Según datos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de la FECh, en esta oportunidad participaron 18.463 estudiantes, equivalente al 49,1% del padrón total de 37.606 personas habilitadas para votar.

La lista vencedora se impuso a “Nuevo Horizonte”, encabezada por Ricardo Román, estudiante de Derecho y cercano a las Juventudes Socialistas.

La nueva mesa directiva ocupará siete cargos de representación estudiantil ante los distintos órganos universitarios, incluyendo presidencia, vicepresidencia, secretaría general y áreas de bienestar, comunicaciones, finanzas y participación.

Mlynarz milita hace cinco años en las Juventudes Comunistas y además es hija de Iván Mlynarz, quien presidió la FECh en 1999 y 2001.

Durante la campaña, la nueva presidenta electa enfatizó la defensa de la educación pública, la gratuidad y los beneficios estudiantiles, además de fortalecer la participación universitaria.

En uno de los debates organizados por el Tricel, sostuvo que “mejorar las condiciones para los estudiantes no significa solo cambiar sillas, sino que también significa defender la gratuidad, defender la Junaeb”.

Tras conocerse el resultado, Mlynarz valoró especialmente el nivel de participación alcanzado en el proceso electoral.

“Estamos muy felices y muy contentos también por el nivel de participación en el proceso”, afirmó a Radio Portales.

La dirigenta estudiantil también cuestionó al actual Gobierno, señalando que “el derecho a la educación pública está corriendo peligro”.

El triunfo fue celebrado por distintas figuras del Partido Comunista y del Frente Amplio, entre ellas Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Daniel Núñez y Emilia Schneider, quienes destacaron el regreso de la FECh y el fortalecimiento de la organización estudiantil.