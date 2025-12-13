Fallece el actor argentino Hector Alterio a los 96 años

El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, falleció este sábado a los 96 años, según informó su familia en un comunicado.

“Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, asegura el comunicado, distribuido por Pentación Espectáculos.

Héctor Alterio, que en 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos, se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto ‘Una pequeña historia’, de tintes autobiográficos.

Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina –había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos– por amenazas de muerte, y allí empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Alterio debutó como actor en 1948, con la obra ‘Prohibido suicidarse en primavera’, de Alejandro Casona. Tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

En todo caso, su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en ‘Todo sol es amargo’ y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

En 1975 se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la organización terrorista de extrema derecha Triple A, y comenzó su enorme vínculo con el cine español, colaborando con importantes figuras como Jaime Chávarri, en ‘A un dios desconocido’, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; ‘El crimen de Cuenca’, de Pilar Miró, o ‘El nido’, la historia de Jaime de Armiñán nominada al Oscar en 1980.

Pese a fijar su residencia en España, no dejó de participar en numerosas películas en su país natal, protagonizando cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: ‘La tregua’ (1974), ‘Camila’ (1984), ‘La historia oficial’ (1985) -que logró el Oscar- y ‘El hijo de la novia’ (2001).

Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, ‘Due uomini, quattro donne e una mucca depressa’, de la italiana Anna di Francisca y estrenada en 2015, aunque también se le pudo ver en 2014 en ‘Kamikaze’, de Álex Pina.

En 2004 recibió el Goya honorífico de manos de sus hijos Ernesto y Malena Alterio, reconocidos intérpretes también de cine, teatro y televisión tanto en España como al otro lado del Atlántico.

En 2008, su Argentina natal le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y, en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín.

Pentación Espectáculos, productora de su último espectáculo, lamentó hoy “con profundo dolor y pesar” el fallecimiento de Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España.

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, ‘Una pequeña historia’, declaró: “Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina. Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor”.