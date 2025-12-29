Escritora Rossana Dresdner gana Premio Municipal de Santiago por libro sobre Alzheimer

La escritora Rossana Dresdner ganó este lunes el Premio Municipal de Literatura de Santiago por su novela “Tu memoria en mis ojos” (LOM, 2025).

En este libro, en su cumpleaños 45, Leonor se entera de que su madre, de quien está distanciada hace algún tiempo, padece de alzhéimer. Esta noticia desencadena en ella, primero, una necesidad por saber las implicancias de esta enfermedad y, luego, por conocer quién es realmente esa persona que irá desapareciendo paulatinamente, según la reseña oficial.

“Estoy muy, muy contenta por haber recibido este importante premio, el Premio Municipal de Literatura, que tiene más de de noventa años, de la Municipalidad de Santiago, y uno de los premios más importantes literarios en el país”, comentó Dresdner a El Mostrador.

“Quisiera destacar también el hecho de que premien un libro que tiene que ver con, fundamentalmente, la memoria. En este caso, es una historia de la memoria que se va perdiendo, que tiene que ver con el Alzheimer, pero también tiene que ver a partir construcción de memoria, y con la importancia de construir memoria, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino que también cómo, en definitiva, también los países, también todos vamos construyendo memoria en la medida que vamos rescatando qué es lo importante recordar”, expresó.

“Eso se hace a nivel personal, lo hacemos todos, pero también se hace a nivel colectivo. Y creo que es importante construir memoria, reitero, a nivel personal, pero también es importante construir la memoria colectiva, porque esa es la forma en que nos paramos como individuos y como sociedad”.

Según el veredicto del jurado, “en un relato equilibrado, logra incorporar el progreso de la enfermedad en la vida cotidiana de la narradora con todas las tensiones que además significan la vida de pareja, hija, trabajo y la vida en el estresante contexto urbano”.

“El juego en torno a la memoria, atravesado por su correlato en la construcción de la memoria de la relación madre – hija, está admirablemente logrado. Hay un tono emocional que subyace a la narración que, sin embargo, no llega a ser melodramático. La incorporación de esos pequeños diálogos que van marcando el avance de la enfermedad hablan de una sutileza narrativa notable”.

Dresdner es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, con estudios de Historia Económica en la Universidad de Uppsala y un diplomado en Escritura Creativa en la Universidad Diego Portales. Nació en Boston, EE.UU, y a raíz del Golpe Militar viajó desde Valdivia a Uppsala, Suecia, junto a su familia, donde vivió 12 años. En 1986 volvió a Chile, y estudió periodismo. Es autora también de las novelas, “Pasajeros en tránsito”, publicada por LOM, 2012, y “Honorables”, LOM, 2020.

Otros premios:

Según informó la Ilustre Municipalidad de Santiago, a través de su Subdirección de Cultura, este año la convocatoria se destacó por la alta calidad, diversidad estética y densidad reflexiva de los trabajos presentados.

Tras un riguroso proceso de lectura, análisis y deliberación, los distintos jurados —integrados por escritoras, escritores y académicos de reconocida trayectoria— definieron otros resultados en cada género:

Género Dramaturgia

Obra ganadora: “La condición humana”, de Mateo Iribarren Arrieta (La Maña Libros).

Veredicto del jurado:

“La obra de Iribarren es relevante en la dramaturgia nacional por su construcción creativa, identitaria con la historia y por su rigor del desarrollo dramático. Heredera de la obra de Daniel Caldera, “Tribunal de Honor”, que remeció la escena nacional del siglo XIX, la obra de Iribarren desarrolla con talento el Teatro de la Palabra. Edifica un dialogo escénico con talento y rigor aristotélico, sellando su creación con una catarsis irónica de dos finales para la decisión brechtiana del público. Un aporte para la dramaturgia nacional.”

Género Cuento

Obra ganadora: “Costras”, de Pía Barros Bravo (Ediciones Asterión).

Veredicto del jurado:

“En su libro ‘Costras’, la escritora Pía Barros levanta una propuesta basada en la brevedad, la concisión y el uso de un lenguaje depurado, riguroso y que alcanza tonos bellamente poéticos. Los textos, diversos tanto en perspectivas como en despliegue de técnicas escriturales y finales sorprendentes, se estructuran en seis apartados que se enlazan en la temática instalada en el título del libro. Es una lectura de obra completa, en la que se constata la presencia de la mirada feminista, la humanidad herida y la esperanza que no muere.»

Género Poesía

Obra ganadora: “Yo, Norma Desmond”, de Cristián Gómez Olivares (Editorial Deriva).

Veredicto del jurado:

“Gómez nos entrega un libro de imágenes y versos veloces, que a rato acribillan a través de la expresión poética vehiculizada sobre el discurso narrativo. Cargado de una nostalgia muchas veces convertida en rabia, en bronca ante la derrota y el desarme de los proyectos -y los ethos- de un siglo XX que dio pasó al desbande y la pérdida de sentidos,” Yo, Norma Desmond”, sin embargo, sostiene ante este cuadro el propósito de la poesía como lengua visual, al tiempo que oral, colectiva, social y cotidiana.”

Género Ensayo

Obra ganadora: “Narcocultura. Masculinidad precaria, violencia y espectáculo”, de Ainhoa Vásquez Mejías (Planeta Chilena, sello Paidós).

Veredicto del jurado:

“Se trata de un ensayo con interesantes aportes, descubrimientos y formas innovadoras de ver la realidad del narcotráfico en América Latina. Se analiza la violencia de su accionar en diversas manifestaciones (música, narconarrativas, narcoficciones en series de televisión, etc). Destaca el tratamiento profundo de la identidad de niños y jóvenes arrastrados a ese mundo, vinculando su «masculinidad precaria» con la necesidad de visibilizar sus comportamientos. El texto logra transmitir las ideas de la autora, en un tema tan relevante, a un público no especializado”.