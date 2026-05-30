De Grange activa ofensiva contra la evasión tras visto bueno de Contraloría: “Es un problema grave”

La ofensiva contra la evasión en el transporte público sumó este sábado un nuevo capítulo. El ministro de Transportes, Louis de Grange, informó que la Contraloría tomó razón del decreto que fortalece la fiscalización y endurece las sanciones para quienes no pagan su pasaje.

La medida incorpora un registro de evasores, nuevas restricciones para acceder a beneficios en caso de mantener multas impagas y la posibilidad de que los infractores paguen la sanción en el mismo momento de la fiscalización.

De Grange sostuvo que la evasión es un problema que afecta la sostenibilidad del sistema y termina perjudicando a los usuarios que sí cumplen con el pago de la tarifa. Según explicó, el nuevo marco legal permitirá aplicar controles y sanciones con mayor efectividad.

“Lo importante es transmitir que la evasión es grave y nos afecta como país”, afirmó la autoridad.

El anuncio se realizó durante una actividad por el Día del Patrimonio en Estación Central, donde el ministro destacó la alta participación ciudadana en las actividades ferroviarias y señaló que el legado del tren debe servir como impulso para avanzar en una mejor conectividad y modernización del transporte en regiones.