Fungi Cosmology: explorar los hongos para entender nuestras conexiones con el mundo

En su séptimo episodio de 2025, Purísima Podcast recibe a María Luisa Murillo, artista, fotógrafa y gestora cultural chilena, para hablar sobre Fungi Cosmology, un proyecto internacional del cual es cofundadora, que investiga las relaciones simbióticas de los hongos con plantas, animales y ecosistemas.

Fungi Cosmology reúne a un grupo de investigación conformado por artistas, científicas y curadoras de Chile, Brasil y Suiza, quienes desarrollan residencias artísticas y científicas en tres territorios estratégicos: la Amazonía, la Patagonia y los Alpes.

“Elegimos estos territorios por su biodiversidad y riqueza cultural; cada punto nos permite explorar complejidades ecológicas y sociales distintas”, explica Murillo.

La conversación profundiza en cómo los hongos funcionan como metáforas y herramientas de reflexión sobre la colaboración interdisciplinaria, la gestión cultural y la integración de saberes locales.

“Los hongos son cuerpos fructíferos visibles que esconden redes invisibles; nos enseñan a trabajar sin jerarquías rígidas y a considerar lo que no vemos”, comenta Murillo.

El proyecto también se interesa por la apertura del conocimiento: mediante software y prototipos de investigación de acceso libre, Fungi Cosmology permite que los procesos de estudio puedan ser replicados incluso fuera de laboratorios especializados. Además, esta experiencia prepara el terreno para futuras exposiciones, un libro y actividades educativas y de mediación cultural, consolidando su impacto más allá del arte y la ciencia.

Recientemente, el proyecto se presentó en el campus creativo de la UNAB, con registros fotográficos, videos y herramientas de investigación. En esta exposición también participaron otros proyectos como LAFBA y BioFab UC, que desarrollaron prototipos de Open Hardware para el estudio de hongos, con materiales accesibles y técnicas como impresión 3D, facilitando la investigación incluso fuera de laboratorios especializados. Esta primera presentación en Chile permitió al público aproximarse al complejo universo de los hongos y a las conexiones entre territorios, culturas y disciplinas.

El episodio completo está disponible en Spotify / Purísima Podcast.