Así se vivió la primera jornada del Festival Teatro A Mil

Este fin de semana arrancó la 33º edición del Festival Internacional Teatro A Mil, presentado por la Fundación Teatro A Mil y Escondida | BHP, que como cada enero llena las calles y salas de cultura para todo el público.

El pasacalle El Gigante y los niños Wara Wara (Chile) llenó de magia las calles de Santiago para llegar hasta La Moneda para despertar al “Gigante de Tarapacá”.

En Renca, el mundo marino se apoderó de las calles con Océano: los peces inundan la calle (Chile); mientras que en San Miguel se presentó TR Edition: Life is but a dream (Corea) una mezcla de danza tradicional coreana con sonidos del k-pop.

En paralelo se estrenó en Antofagasta el espectáculo de la compañía francesa Royal de Luxe, Apesanteur (Francia), mientras que en el Teatro Municipal de Iquique se presentó la obra, Mr. Bo (España) y Acreedores (Chile), protagonizada por Francisco Reyes, Paloma Moreno y Mario Horton, en el marco de Tarapacá A Mil, presentado por Teck.

A su vez, en Valparaíso se exhibió la obra El Gigante Egoísta (Chile) y en Frutillar, Región de Los Lagos, 31 Minutos: Don Quijote (Chile).

La programación en salas también marcó este primer fin de semana, con funciones de Mister Shakespeare (Chile), Parcas. La voz, el ojo, la carne (España); Cautivo (lado A) (Chile); Dúo (Chile) y Bodas de sangre (Chile).