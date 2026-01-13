Orquesta Sinfónica Nacional celebró 85 años desde su fundación en la Gran Sala Sinfónica Nacional

El pasado 7 de enero se conmemoraron 85 años desde la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el elenco sinfónico estable con más trayectoria del país, fecha en la que tuvo su primer concierto en el Teatro Municipal de Santiago el año 1941, bajo la dirección del maestro Armando Carvajal. El hito se celebró con los dos tradicionales conciertos de aniversario el viernes 9 y sábado 10 de enero, dirigidos por la maestra invitada y consejera artística Barbara Dragan, y por primera vez en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El concierto abrió con el tercer movimiento, Allegro Moderato, de Tres Aires Chilenos, de Enrique Soro. Una obertura alegre y festiva que dio paso a la obra Divertimento concertante para contrabajo y orquesta de Nino Rota, que contó con el solista Claudio Faúndez, contrabajista tutti de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien ganó el concurso interno de tuttis que define la obra que se presenta en el concierto de aniversario. La noche cerró con la magnánima Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que estremeció al público con sus cuatro icónicas notas de apertura.

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Dominique Thomann, reflexionó en su discurso inicial sobre el significado de cumplir 85 años para una agrupación como esta: “Significa haber tenido tiempo para desarrollar una identidad profunda, construir legados familiares, cultivar su cariño a través de décadas de decisiones y consecuencias, y tener una perspectiva única sobre cómo cambia el mundo y la sociedad”. Añadió que “la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es un tesoro cultural que debemos preservar y promover”.

“Su sonido ha sido construido por generaciones de músicos que comprendieron la exigencia artística como una responsabilidad ética y por equipos que, menos visibles, han sostenido con constancia la continuidad de un proyecto colectivo. A lo largo de su historia, la Orquesta no solo ha protegido y proyectado la actividad musical chilena; ha sido también una comunidad viva, que ha hecho de la excelencia artística una forma de servicio al país”, dijo la rectora Rosa Devés antes del concierto, enfatizando en que la Universidad de Chile renueva su compromiso con la Orquesta, “con la certeza de que la música seguirá siendo una voz necesaria para imaginar un Chile más justo, sensible y humano”

Alberto Dourthé, concertino de la Orquesta Sinfónica, destacó –en el marco también de la apertura de la Gran Sala a mediados de 2025– la necesidad de abrir este espacio cultural a toda la comunidad y público del país: “Sentimos que este lugar nos invita a crecer. Escuchamos mejor, seguimos construyendo junto al público esta tremenda historia musical. Queremos que este nuevo aniversario sea también una renovación de la manera en que compartimos lo que hacemos, en la información de nuestra programación, en cómo nos comunicamos hacia el público que nos acompaña y con quienes nos miran desde afuera con curiosidad, pensando en venir quizás por primera vez.”

El concertino cerró su discurso deseando que este primer concierto de aniversario en la Gran Sala marque un “(…) comienzo renovador, lleno de música, de encuentros y de nuevas historias para compartir.”

El CEAC está pronto a anunciar su programación para el 2026, que traerá a intérpretes, directores, y coreógrafos, internacionales y nacionales, que será inaugurada en marzo.