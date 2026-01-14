Dos festivales escénicos aterrizan en las salas de Teatro Mori este verano

Durante enero, Teatro Mori será uno de los puntos claves de exhibición para dos de los encuentros escénicos más relevantes del país: el Festival Internacional Teatro a Mil 2026 y la XV versión del Festival Internacional Santiago Off. Con una programación que cruza propuestas internacionales y creaciones nacionales, sus salas de Bellavista, Recoleta y Parque Arauco acogerán montajes que dialogan con la memoria, la política, la infancia y las formas contemporáneas de creación teatral.

“Ser parte nuevamente de ambos festivales es una forma de reafirmar nuestro compromiso con una programación diversa y abierta a distintas miradas escénicas. Nos interesa que Teatro Mori sea un espacio donde convivan las grandes producciones internacionales con las creaciones locales, y donde el público pueda encontrarse con obras que invitan a reflexionar, emocionar y dialogar con el presente”, señala Andrea Pérez de Castro, directora de Programación de Teatro Mori.

Bajo el lema “Sí Importa”, -que hace alusión a la relevancia de la cultura y del acceso a esta- la 33ª versión del Festival Internacional Teatro a Mil se desarrollará entre el 3 y el 25 de enero con más de cien espectáculos a lo largo del país. En ese marco, Teatro Mori vuelve a ser una de sus sedes, ofreciendo una programación que combina lenguajes visuales, teatro de objetos, dramaturgia contemporánea y propuestas de fuerte contenido social.

En Mori Bellavista, el recorrido comienza con “Ada” (17 y 18 de enero), una obra que mezcla teatro, marionetas y un cuidado diseño visual para narrar la travesía de una joven iñupiat en los confines del mundo. Inspirada en hechos reales, la puesta en escena aborda el viaje como experiencia física y espiritual, donde el amor, la espera y la resistencia marcan el pulso del relato.

En la misma sala se presenta “Humo: ¿Quién tiró la primera piedra?” (15 y 16 de enero), montaje colombiano que se construye desde la fragmentación y la experiencia corporal de la protesta social. La obra propone una reflexión poética y política sobre la manifestación como espacio de resistencia, memoria y colectividad, tensionando los límites entre el gesto artístico y la acción política.

La programación continúa con “Mute” (del 21 al 23 de enero), una experiencia escénica que indaga en el silencio y la saturación de información contemporánea a partir del caso de un niño que deja de hablar. A través de un potente diseño sonoro y visual, la obra cuestiona la forma en que nos comunicamos en una sociedad marcada por el ruido permanente.

Luego llega “El niño de los fósiles” (24 y 25 de enero), una propuesta sensible que utiliza marionetas, teatro de objetos y música en vivo para contar la historia de un niño que impulsa uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de su región. El montaje destaca por su mirada inclusiva hacia las infancias neurodivergentes y por su capacidad de conjugar arte, educación y memoria local.

En Mori Recoleta, el Festival Teatro a Mil suma dos obras de fuerte contenido histórico y político. Desde Perú llega “El rincón de los muertos” (22 y 23 de enero), un unipersonal que cruza memoria personal y memoria colectiva para reflexionar sobre los ciclos de violencia en Ayacucho, territorio marcado por conflictos sociales y heridas aún abiertas.

A ello se suma “Painecur” (24 y 25 de enero), una obra chilena que revisita un caso real ocurrido tras el terremoto de 1960, cuando una comunidad mapuche realizó un sacrificio ritual. Desde la mirada de estudiantes de derecho, el montaje interpela los prejuicios culturales y los límites entre justicia, tradición y ética.

La presencia internacional del festival se extiende también a Mori Parque Arauco con “Venas abiertas 60, 30, 15 seg” (23 y 24 de enero), montaje brasileño inspirado en el texto de Eduardo Galeano. A partir de escenas breves y un lenguaje corporal intenso, la obra aborda las heridas de la colonización latinoamericana y propone una reflexión sobre la memoria histórica en tiempos de consumo acelerado de información.

El teatro como acto de resistencia: Mori y el espíritu de Santiago Off

La segunda gran cita festivalera llega de la mano de la XV edición del Festival Internacional Santiago Off, que este 2026 se articula bajo el concepto de “Insurgencia”, celebrando 15 años como plataforma de resistencia cultural. Entre el 22 y el 31 de enero, el festival desplegará más de 50 montajes de teatro, danza, música y circo contemporáneo.

En Mori Recoleta se presentará “Nueva Zelanda” (27 y 28 de enero), una comedia negra ambientada en un Santiago futurista donde la incertidumbre, el desempleo y la crisis existencial atraviesan a sus personajes. La obra combina humor, absurdo y reflexión política para preguntarse por el destino colectivo en un escenario inquietantemente cercano.

El cierre llegará con “Clase” (30 y 31 de enero), texto de Guillermo Calderón dirigido por María José Pizarro. En un aula casi vacía, un profesor y su alumna confrontan visiones de mundo, frustraciones y sueños pendientes, en una obra que reflexiona sobre educación, generaciones y el porvenir desde una intimidad cargada de tensión emocional.

Con esta programación, Teatro Mori reafirma su rol como espacio de circulación para las artes escénicas contemporáneas y como punto de encuentro entre creadores, públicos y festivales. Un mes de enero que convierte sus salas en un mapa vivo de las inquietudes artísticas, sociales y políticas que hoy atraviesan al teatro latinoamericano.