¿Quién es Pedro León Gallo? El metahumano que Congreso Futuro trae a la vida en Atacama

Atacama y la comuna de Caldera serán escenario de un hito inédito de divulgación científica y reflexión histórica en el marco de una nueva edición de Congreso Futuro.

A través de tecnología de inteligencia artificial y MetaHuman (un sistema que permite crear y animar humanos digitales 3D hiperrealistas), el encuentro presentará una conversación en vivo entre Pedro León Gallo –único y primer intendente elegido democráticamente en Atacama en la historia de Chile– y el actual gobernador regional, Miguel Vargas, en un diálogo que conectará pasado y presente para proyectar el futuro del territorio.

“Esta es una experiencia profundamente significativa, porque nos permite conversar con nuestra propia historia desde una mirada innovadora y contemporánea. Dialogar con Pedro León Gallo, a través de la tecnología, no es solo un ejercicio simbólico, sino una invitación a reflexionar sobre quiénes somos como región y hacia dónde queremos proyectarnos. Representa una Atacama que fue pionera, que se atrevió a imaginar el futuro y a decidir su propio camino”, destacó la máxima autoridad regional.

La conversación (a partir de la 20 horas en la Plaza Estación, ubicada en la costanera de Caldera) se desarrollará como una interacción en vivo, en la que el lider revolucionario responderá directamente a las intervenciones del gobernador regional. Este cruce de tiempos busca invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre autonomía regional, centralismo, innovación y construcción del futuro de Atacama.

Pedro León Gallo: un prócer del norte

Pedro León Gallo es una de las figuras más relevantes de la historia política, económica y cultural de Atacama y del país. Líder del movimiento constituyente de 1859, fundador del Partido Radical y protagonista de una de las etapas de mayor prosperidad regional, su figura está profundamente enraizada en la identidad atacameña.

Proveniente de la familia Gallo-Goyenechea, ligada al auge del mineral de Chañarcillo, fue parte de un período de intensa innovación: Atacama tuvo uno de los primeros ferrocarriles de Sudamérica, fue pionera en el uso del telégrafo, en la iluminación urbana a gas y en procesos tempranos de industrialización.

“No es solo un personaje histórico; es la expresión de una región que fue capaz de imaginar el futuro y hacerlo realidad”, afirma Pablo Quilodrán, director del CIAHN Atacama. “Estamos hablando de un territorio que lideró procesos tecnológicos cuando el resto del país recién comenzaba a pensarlos. Atacama ha sido históricamente un territorio que se ha hecho cargo de su propio destino, y León Gallo encarna esa convicción”.

Uno de los ejes centrales de la conversación holográfica será la mirada regionalista del personaje histórico y su crítica al centralismo, una tensión que, según los organizadores, sigue plenamente vigente. En el siglo XIX, Atacama reclamaba mayor autonomía para decidir sobre sus recursos y su desarrollo; hoy, la región continúa enfrentando desafíos similares.

Durante el período de Gallo, incluso se llegó a acuñar moneda propia en Atacama y a impulsar proyectos industriales y tecnológicos, con una convicción de que la riqueza debía quedarse, en parte, en la región para su desarrollo.“Pedro León Gallo pensaba en un desarrollo donde el territorio no fuera solo proveedor de recursos, sino protagonista de las decisiones. Esa conversación, más de 160 años después, sigue siendo urgente”, subrayo Quilodrán.

Atacama se consolida como polo de divulgación

Atacama alberga este verano, por cuarta vez consecutiva, a una de las sedes regionales de Congreso Futuro, el más importante encuentro de divulgación científica en idioma español. La programación se lleva a cabo a cabo en las comunas de Vallenar, Copiapó y Caldera (durante tres días, desde el 13 al 15 de enero), consolidando a la región como la segunda sede más relevante del evento a nivel nacional.

“Para Atacama, estos eventos tienen un valor enorme. Acercan la ciencia, la innovación y la tecnología a niños, jóvenes y familias desde una perspectiva cercana, participativa y emocionante, donde el conocimiento se vive y no solo se observa. Eso es lo que buscamos con Congreso Futuro: democratizar el acceso al saber y despertar vocaciones desde el territorio”, remarcó el gobernador Vargas.

En sus 15 años de historia, Congreso Futuro se ha posicionado como una plataforma que conecta a la ciudadanía con investigadores chilenos e internacionales. En este recorrido, Atacama ha logrado instalarse como una estación permanente del circuito regional, expandiéndose en esta edición a la Provincia de Huasco y ratificando de esta manera su carácter descentralizador del conocimiento.