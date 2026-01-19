“Carmina burana” en el Estadio Nacional cautiva a 40 mil personas junto al Coro y Orquesta Sinfónica

Más de 40 mil personas aplaudiendo de pie y más de 150 artistas sobre el escenario recibiendo los aplausos. Esta escena marcó el cierre de la presentación de “Carmina Burana”, el espectáculo con el que la Universidad de Chile repletó el Estadio Nacional de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Gracias al trabajo articulado del mundo académico, artístico e instituciones comprometidas con la cultura, el ícono de la música sinfónico-coral del compositor Carl Orff reverberó en el principal escenario del país y llegó hasta las pantallas de toda la nación a través de TVN, de UCHILE TV y por la señal de Radio Universidad de Chile.

“Una vez más estamos en el Estadio Nacional para celebrar en unidad nuestra historia cultural, con la convicción de que la cultura es un bien público y no un privilegio. En un mundo dinámico y crecientemente complejo, las universidades –especialmente las públicas– tenemos un rol imprescindible. Por ello, seguiremos trabajando por la ciencia, por las humanidades, por las artes, por la educación pública, por la libertad académica, por la cultura y por los derechos humanos. Que esta noche la música nos recuerde quiénes somos, lo que podemos ser juntos y la responsabilidad que compartimos de cuidar lo que nos une”, señaló la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, antes del inicio del concierto.

Por su parte, la directora del Centro de Extensión U. de Chile (CEAC), Dominique Thomann, valoró el gran marco de público: “Quiero darle las gracias a las familias, a todos los públicos por estar acá”. Añadió que “compartir este momento de encuentro y unión juntos en torno a la música nos llena el alma de alegría, le da sentido a lo que hacemos, porque las artes necesitan de su público para poder existir, para poder desarrollarse”.

El gerente de entretenimiento de Bizarro, Daniel Merino, aseguró que “para Bizarro es un honor haber participado de este gran montaje de Carmina Burana en el Estadio Nacional, junto a la Universidad de Chile y otros entes patrocinadores. Ya habíamos experimentado espectáculos de esta índole con los cuerpos musicales de la Universidad y esta vez se repite el fenómeno de una gran convocatoria, lo que nos llena de orgullo. Esto es cultura, esto es alimento del alma y a nosotros como Bizarro nos alegra ser partícipes de esta gran propuesta”.

Otro de los momentos insignes del acto fue el homenaje al maestro Rodolfo Saglimbeni, director titular de la Sinfónica entre 2019 y 2025, quien falleció el año pasado. Con un video que recorre algunos de los conciertos masivos desarrollados con su batuta, la comunidad U. de Chile recordó al artista antes de iniciar el concierto.

Los elencos que dieron vida a “Carmina Burana”

Todo el despliegue en escena estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

“Esta instancia es un arma de política cultural invalorable. No saben lo importante que es esto para un país: democratizar la cultura, poder hacerla accesible, tener una entrada libre y gratuita para toda la gente, que no tenga ninguna limitación de tipo económico, y que se lleven lo mejor y lo más excelso de la música académica, y probablemente tocar almas. Como motivo de una cultura tan democrática, tan abierta y tan accesible, no queda menos que celebrarlo y disfrutarlo”, afirmó Carlos Vieu, director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

“Nosotros somos músicos de teatro y estamos acostumbrados a tener un público máximo de mil personas, y con eso estamos felices; entonces, saber que hay más de treinta mil personas presentes hoy día y que el concierto se va a dar por televisión, es una responsabilidad y una alegría enorme”, dijo por su parte Juan Pablo Villarroel, director del Coro Sinfónico U. de Chile.

Una noche dedicada a la música

Entre el público de este evento estuvo el ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la ministra de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; autoridades universitarias, integrantes del cuerpo diplomático y de la comunidad universitaria; parlamentarios; entre otras y otros.

El público presente valoró la posibilidad de ser parte de este hito cultural. Carmen y Gustavo viajaron esta tarde desde Casablanca. “Nos entusiasmamos y alcanzamos la entrada”, señaló Gustavo; mientras que Carmen destacó la alta expectativa que tenían. “La calidad, sabemos de antemano que va a ser espectacular. Ojalá puedan haber más instancias así, y acercar la cultura a todos”, dijo.

“Me llamó mucho la atención que el evento fuera gratuito; también, el despliegue que se hace en la previa y la idea de convocar y compartir la cultura, porque, en general, este género musical ha estado más privado”, destacaron Teresita y Rosario.

María Celeste, desde Perú, llegó con Vanessa al Estadio Nacional. “Es la primera vez que venimos al estadio, en realidad, porque siempre hemos ido a lugares un poco más chicos”, dijo Vanessa. “Es mi primer concierto”, agregó María Celeste de nueve años.

Héctor Olivares Angüesa, que viajó desde Los Andes, aseguró que “vez que podemos ir a estos eventos, que son gratuitos y son de forma masiva, tratamos de asistir. Para nosotros es sumamente importante, siendo de región, tener estos espacios culturales que generalmente no se abren a todo o masivamente, o que en el fondo mucha gente tampoco puede pagar por ellos, vamos”.

Yolanda y Cristóbal Castro añadieron que “es algo que comúnmente las personas no pueden alcanzar, y que sea gratis, y que sea con la calidad que nos acaban de entregar. Gracias a la Universidad de Chile que da estos espacios para acercar la cultura a la gente, a los niños, a todas las personas, y sobre todo gratis. O sea, que no cobren nada, que te dejen entrar, que tengan filas para todos, que se preocupen de la organización”.