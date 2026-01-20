Diputado de Evópoli, Francisco Undurraga asumirá en el Ministerio de las Culturas

El diputado, militante de Evópoli, Francisco Undurraga Gazitúa asumirá a partir del 11 de marzo como titular en el Ministerio de las Culturas, según el gabinete anunciado este martes.

A las 21.30 horas de este martes, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast dio a conocer su primer gabinete. Tal como se había anticipado, el diputado que no fue reelecto por el Distrito 11, asumirá como ministro de las Culturas.

Undurraga es el único representante de su partido dentro del gabinete anunciado por José Antonio Kast. Sin embargo, no es el primer ministro de Evópoli que lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes, y el Patrimonio. Luciano Cruz-Coke Carvallo, asumió la cartera durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El parlamentario no logró la reelección en la Cámara, donde llevaba dos periodos como diputado por lo que está disponible para asumir el cargo. Si bien viene de una familia relacionada a las artes, ni su carrera ni su paso por el Congreso demuestran un acercamiento a las industrias culturales del país.

La Plataforma AI, en alianza con El Mostrador, buscó en cada una de las sesiones de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y no se encontró ninguna intervención de Francisco Undurraga hablando sobre Cultura.

El expresidente de Evópoli nació en Santiago, es hijo de Juan Francisco Undurraga Mackenna y de la artista visual María Tereza Gazitúa Costabal y es sobrino del Premio Nacional de Arte 2021, el escultor Francisco Gazitúa. Estudió en el Colegio San Ignacio del Bosque, para luego de entrar a la carrera de Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP y Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, donde obtuvo en 1991 el título de Técnico en Publicidad.

Fue productor de Radio Chilena (1988), ejecutivo del Banco de Chile (1994), gerente de marketing en el canal Mega (1999-2001) y gerente de producción en La Red (2001-2004). En 2001 fundó la heladería Emporio La Rosa junto a su hermana Teresa, de la que fue su gerente general, aunque la terminó vendiendo en 2016.