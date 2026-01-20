Portillo Fest 2026 inicia su séptima edición con una experiencia musical de excelencia

Entre el 17 y el 27 de enero se realizará la séptima edición de Portillo Fest -Festival Academia Internacional de Música Portillo, iniciativa de Vibra Clásica que combina un programa intensivo de trabajo musical en la cordillera de Los Andes con conciertos abiertos al público en distintos escenarios del país.

El núcleo del Festival se desarrollará en el Hotel Ski Portillo, donde cerca de cien músicos, docentes y artistas invitados, de Chile y extranjeros, participan en una experiencia artística de alto nivel, centrada en la música de cámara y el trabajo orquestal, entre el 17 y 25 de enero. Todos los músicos participantes acceden al Festival mediante becas, tras un proceso de selección que considera tanto su nivel artístico como su proyección profesional.

“Portillo Fest se ha consolidado como una plataforma de excelencia que promueve un modelo de trabajo intensivo, colaborativo y de alto rendimiento artístico, en el que jóvenes intérpretes conviven y trabajan junto a maestros de trayectoria internacional en un entorno ideal. Además, se integran espacios de liderazgo y coaching, entendiendo que el desarrollo artístico requiere tanto excelencia técnica como herramientas humanas, reflexivas y relacionales”, asegura la directora Alejandra Urrutia.

El público que asiste al PortilloFest está compuesto por familias que buscan un lugar relajado, donde sus hijos pueden sumergirse en la música entre otras actividades. En el programa destacan numerosos artistas internacionales de alto nivel, conciertos distintos todos los días y conversatorios. Puedes revisar el programa completo aquí.

“Lo que se respira en la montaña durante los días del Festival Academia Portillo es verdaderamente único e irrepetible. Es un encuentro donde el paisaje puro se mezcla con la música en su estado más esencial con ensayos intensos, jóvenes músicos entregados, rigor, orquesta, estética y armonía conviviendo en un mismo lugar. Todo se siente más nítido, más profundo, como si la montaña amplificara cada sonido y cada emoción. El Festival Academia de Música Portillo no es solo un evento memorable: es un espacio educativo único, de formación y excelencia, que merece ser apoyado, celebrado y proyectado en el tiempo”, señala Macarena Prieto, directora ejecutiva de la Fundación Huneeus Quesney.

El entorno natural de la cordillera es un componente central de la experiencia. Durante el Festival, músicos, artistas y público general comparten un espacio que combina actividad artística, vida comunitaria y actividades culturales, en un formato que favorece tanto el desarrollo profesional como el vínculo humano entre los participantes.

El Festival cuenta desde sus inicios con el apoyo de la familia Purcell, dueños del Hotel Ski Portillo y socios organizadores del proyecto, cuyo compromiso ha sido clave para el desarrollo y continuidad de esta iniciativa.

Como parte de su vocación de apertura y vinculación con el país, Portillo Fest extiende su trabajo más allá de la montaña. La edición 2026 culminará con tres conciertos de cierre, que realizará la Orquesta Portillo junto al batería Davis Jones, dirigida por Alejandra Urrutia, el 25 de enero en Portillo, el 26 de enero en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 27 de enero en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, en Santiago. En los conciertos de cierre se interpretará el Concierto para Batería y Orquesta de Joe Chindamo y Los Cuatro Temperamentos de Carl Nielsen.

PortilloFest se ha posicionado como el festival de referencia en Chile y como uno de los más destacados de la región, reconocido y comentado tanto por músicos como por amantes de la música, por la profundidad de su propuesta artística, formativa y humana.