“Calle Londres 38”: La historia de la impunidad de Pinochet y un nazi en la Patagonia

¿Qué une a un dictador chileno detenido en Londres con un oficial nazi escondido en la Patagonia? En “Calle Londres 38, dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia”, el abogado y académico británico Philippe Sands reconstruye una historia inquietante que obliga a repensar la justicia y la memoria.

Este es un libro grande, tanto por su extensión, casi 500 páginas, como por la profundidad de su investigación. Philippe Sands, abogado y profesor de Derecho Internacional realiza aquí un trabajo minucioso para explicar cómo operó la dictadura chilena y, sobre todo, cómo funcionó la impunidad de Augusto Pinochet durante y después del régimen.

Uno de los ejes centrales del libro es la detención de Pinochet en Inglaterra a fines de los años noventa. Sands reconstruye paso a paso el proceso judicial, sin dejar fuera a ningún personaje: desde jueces y abogados hasta figuras aparentemente secundarias, como la intérprete que acompañó a la policía británica al momento de detener al exdictador.

Pero el libro no se queda solo en Pinochet. Sands establece un vínculo con la historia de Walther Rauff, oficial nazi responsable de crímenes atroces, que logró huir de Alemania y establecerse en la Patagonia chilena. La investigación revela no solo su vida en Chile, sino también sus implicancias en el diseño del campo de prisioneros de Isla Dawson, conectando así el horror europeo del nazismo con la violencia ejercida en la dictadura chilena.

