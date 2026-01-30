El CEAC de la Universidad de Chile presentó su temporada 2026

Una nutrida y variada programación -que incluye desde un exintegrante de la banda de metal finlandés Stratovarius a una versión sinfónica de Canto para una semilla-, fue presentada por el Centro de Extensión Artística y Cultural, CEAC, de la Universidad de Chile. La programación contempla a destacados directores y directoras, solistas nacionales e internacionales, más de 40 conciertos, estrenos de ballet, un nuevo Ciclo de piano, música de cámara y diversas actividades familiares, educativas, de mediación e incluso de artes visuales, profundizando la experiencia cultural de las y los asistentes al Complejo Universitario VM20.

La temporada 2026 del organismo y sus elencos fue dada a conocer la tarde de este miércoles 28 de enero en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con la presencia de autoridades universitarias, representantes del mundo cultural, medios de comunicación e invitados especiales.

La rectora de la Casa de Bello, Prof. Rosa Devés, manifestó que “levantar algo como esta sala y como esta temporada es una tarea colectiva que requiere de la participación de muchos. Les agradecemos por el trabajo difícil de ponerla en marcha. La Gran Sala Sinfónica ha sido un regalo para la ciudadanía y también para toda la Universidad, no solo por lo que ocurre artísticamente aquí, sino también porque significa mucho para el espíritu y para el orgullo institucional: saber que tenemos este lugar para compartir con un público lo más amplio posible”.

Por su parte, la directora del CEAC, Dominique Thomann, señaló que “si el año pasado fue de transición y celebración, el 2026 marca el camino a la consolidación de un sueño colectivo. Hemos dejado atrás la etapa de inauguraciones y primeras impresiones para adentrarnos en la vida cotidiana y plena de un espacio que ya late al ritmo de los cuatro elencos estables”.

En la instancia, Thomann presentó los detalles de lo que será la temporada anual de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañada del director artístico del Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile, Juan Pablo Villarroel, y del curador del Ciclo de piano, Luis Alberto Latorre, solista de la Sinfónica Nacional.

Por su parte, Mathieu Guilhaumon, director artístico del Ballet Nacional Chileno, se hizo presente a través de un video donde manifestó que se trata de una temporada muy especial para él: “Es mi última programación como director artístico del Ballet Nacional Chileno. Quise que reflejara aquello que ha guiado mi trabajo, una temporada exigente y abierta, diversa, proyectada hacia el mundo y profundamente anclada en la identidad del BANCH”, señaló. El coreógrafo francés agregó que “esta temporada se inscribe en una continuidad. Da cuenta de un diálogo sostenido con la escena contemporánea internacional y afirma una identidad fuerte y colectiva, atenta a los cuerpos, a las escrituras coreográficas, y a la relación con el público. Fue pensada como un espacio de circulación, de transmisión y de renovación”.

El lanzamiento contó con intervenciones artísticas a cargo de la Camerata Vocal, el violonchelista de la Sinfónica Nacional Cristian Gutiérrez, y un dúo conformado por Latorre al piano y el solista de los segundos violines de la OSNCH, Marcelo González.

Tradición, vanguardia, autores nacionales

La temporada sinfónico-coral de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile contempla una serie de veinte conciertos regulares, dos de ellos junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile y dos con la Camerata Vocal. Asimismo, ocho conciertos especiales y cuatro familiares completarán la programación que este elenco ofrecerá en la Gran Sala Sinfónica Nacional, a lo que se sumarán diversas presentaciones en otros espacios, en el marco de los conciertos de extensión que se realizan cada año.

El Concierto para piano n.° 5, “Emperador” de Beethoven, con Asiya Korepanova como solista invitada; la Sinfonía n.° 1 en re mayor “Titán” de Mahler; Magnificat de Bach y Misa Brevis de Mozart, ambas interpretadas junto a la Camerata Vocal Universidad de Chile, serán algunas de las obras tradicionales que el público podrá disfrutar. Ellas cohabitan con estrenos absolutos de compositores chilenos como Valeria Valle y Andrés Maupoint, abordando así tanto clásicos del repertorio universal como también nuevas propuestas. A ellos se suman otras destacadas figuras nacionales de la composición que estarán presentes dentro de la temporada, como Luis Advis con Canto para una semilla, interpretado por Isabel Parra, además de Acario Cotapos, Enrique Soro, Manuel Bustamante y José Luis Domínguez.

Destacadas batutas, solistas y gran presencia femenina

El primero de los conciertos que presentará la Sinfónica será el viernes 13 y sábado 14 de marzo con un programa dirigido por la maestra invitada Zoe Zeniodi. JUnto a ella, habrá otras cinco batutas femeninas durante 2026: Barbara Dragan, actual consejera artística de la Sinfónica, Priscila Bomfim, Fernanda Lastra, Alejandra Urrutia y Simone Menezes, marcando así la temporada con la mayor cantidad de directoras en la historia de la orquesta. Asimismo, reconocidos maestros nacionales e internacionales serán parte también de la temporada, como Maximiano Valdés, Helmuth Reichel, Luis Toro Araya, José Luis Domínguez, Rodolfo Fischer, Christian Lorca, Francois López-Ferrer, Nicolas Rauss, Ola Rudner, Ian Niederhoffer, Diego Naser, Wolfgang Wengenroth, Vladimir Fanshil, Daniel Rowland y Pascal Gallois, entre otros.

En cuanto a solistas, 2026 marcará el regreso del virtuoso violinista Yury Revich, además de la visita de artistas como el pianista Norman Krieger, el violista Vladimir Babeshko, y el oboísta José Urquieta. Asimismo, los solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tendrán una importante presencia en la programación, protagonizando diversos conciertos: Gerardo Salazar en The Messenger, concierto para percusión y orquesta de Oliverio; el concertino Alberto Dourthé y el trombonista Obeed Rodríguez en el Concierto para trombón, violín y orquesta de Teillerie; Melodía Baeza en Concierto de experimento para fagot de Rossini; Marcelo González en el Concierto para violín de Tchaikovsky; James Cooper III en Concierto para violonchelo n.° 1 en la menor, op. 33 de Saint-Saëns; Vicente Morales en el Concierto para flauta y orquesta de Jolivet; y Luis Alberto Latorre en el estreno del Concierto para piano y orquesta n.° 2 “Aquiles y Pentesilea”.

La transición del BANCH

A su vez, la temporada ofrecida por el Ballet Nacional Chileno abrirá en el mes de abril con “De una luz a otra”, una nueva creación coreográfica del coreógrafo y director artístico de la compañía, Mathieu Guilhaumon, quien explica que es “una obra que explora el tránsito, el desplazamiento y la memoria”. La pieza surge como una colaboración con la destacada actriz Millaray Lobos García en la dramaturgia, y con Andrés Poirot en el diseño de iluminación, dos cercanos compañeros artísticos de Gilhaumon, con quienes ha compartido un largo recorrido creativo. El director agrega que es “una obra de transición, que interroga lo que se transforma, lo que permanece y la huella que los recorridos dejan en los cuerpos”.

El segundo ciclo presentará una creación inédita del coreógrafo brasileño Alan Keller, en lo que será su primera creación en Chile, una invitación que viene a reafirmar la apertura del ballet a lenguajes contemporáneos diversos.

La temporada de danza continuará a fines de agosto y comienzos de septiembre con la reposición de Voces, de Ihsan Rustem, una pieza clave del repertorio reciente de la compañía, que fue estrenada el año 2018. Durante noviembre, el cuarto ciclo marcará un momento clave para la compañía, puesto que presentará la primera creación de quien asuma la nueva dirección artística del Ballet, una obra que será concebida además junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Finalmente, el cierre de la temporada llegará en diciembre con otra reposición: Cascanueces, una versión contemporánea de un clásico de la danza, pensada para acompañar a públicos de todas las edades durante las festividades de fin de año.

La fuerza de las voces

El Coro Sinfónico Universidad de Chile será parte de dos de los conciertos sinfónico-corales de la orquesta, además del tradicional programa de Semana Santa y una esperada Gala Lírica dentro de los conciertos especiales. En tanto, la Camerata Vocal será parte también de dos conciertos sinfónico-corales, mientras que ofrecerá otros dos conciertos dentro de su temporada: Misa Tango de Palmeri y un programa con Madrigales de Monteverdi, en una colaboración con Syntagma Musicum Usach.

Junto con los elencos, destacadas voces solistas serán parte de diversos programas a lo largo del año: Javier Arrey, barítono; Evelyn Ramírez, mezzosoprano; Paulina González, soprano (FIA); Felipe Catalán, tenor; Arturo Jiménez, barítono; Patricia Cifuentes, soprano; Pilar Garrido, soprano (FIA); Gonzalo Quinchahual, tenor (FIA); Christian Senn, barítono (FIA); Fanny Becerra, soprano; Valeria Vega, mezzosoprano; Francisco Espinoza, tenor; David Gáez, barítono; Tabita Martínez, soprano (FIA); y Francisco Salgado, barítono.

Piano y cámara

El Ciclo de Piano del CEAC llegará en su novena versión con Arquitecturas musicales: de la sonata a la balada. Esta vez la unidad que recorre sus seis programas se enmarca en algún género musical pianístico. El curador del ciclo y solista en piano de la Sinfónica, Luis Alberto Latorre, explica que “tendremos la posibilidad de escuchar y examinar un formato o contexto estructural determinado a través de la imaginación y poesía de varios compositores y en diferentes momentos históricos. Es así como tendremos programas enteramente dedicados a las fantasías, preludios, baladas, como también a los estudios. También obras en un contexto más estructural, como las sonatas y el tema con variaciones”.

Así, serán seis conciertos que tendrán como protagonistas a Luis Alberto Latorre, Jorge Pepi Alós, Eugenio Urrutia-Borlando, Sebastián Arredondo, Liza Chung, Edith Fischer. Por otra parte, la música de cámara llegará también a la Gran Sala Sinfónica Nacional, en su segundo ciclo, contemplando igualmente seis conciertos a lo largo de la temporada.

Educación y mediación

Una de las áreas que se ha fortalecido los últimos años es la de Educación y Mediación, orientada a la formación de nuevos públicos mediante instancias educativas y formativas, junto con la apertura y activación de espacios culturales, alineado con el quehacer formativo de la Universidad de Chile.

Entre las actividades planificadas para el 2026 está Arrullo, iniciativa que se desarrollará junto a jardines infantiles de la Región Metropolitana, acompañando la primera infancia a través de la música coral. Asimismo, antes de los estrenos, se realizarán conversatorios especiales con el público inscrito para La previa: un espacio de encuentro que permitirá a las y los asistentes ampliar su conocimiento sobre las obras que verán y escucharán, dialogando con solistas, coreógrafos, directores y compositores, profundizando la cercanía con las artes escénicas. Además, se realizarán clases magistrales con artistas invitados, talleres de danza, funciones educativas orientadas a colegios, entre otros, y se desarrollará una línea de artes visuales, para maximizar la diversidad de experiencias disponibles en las dependencias del Complejo Universitario VM20.

“La excelencia no tiene sentido si no se comparte. Por eso, promover y facilitar el acceso a las artes para públicos y comunidades diversas es el eje que atraviesa toda nuestra programación”, explicó Dominique Thomann.

Entradas y abonos

La Temporada 2026 del CEAC puede ser visualizada a través de este enlace, mientras que las entradas y abonos para los distintos eventos se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl.

Más información en www.ceacuchile.cl.