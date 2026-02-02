Actriz Esperanza Silva critica IA en Premios Caleuche: “Eso no es progreso, es piratería”

La actriz Esperanza Silva advirtió este domingo sobre los peligros de la inteligencia artificial para el gremio.

En el marco de la entrega de los Premios Caleuche, la presidenta de Chileactores Esperanza Silva puso el foco en el valor cultural y laboral de la creación artística.

Además reafirmó la defensa de los derechos de intérpretes y la necesidad de reglas claras ante los desafíos actuales.

“Necesitamos una regulación justa de la Inteligencia Artificial. No se puede dar patente de corso a quienes usan sin permiso las creaciones artísticas para alimentar sistemas de IA. Eso no es progreso, es piratería. Sin artistas, la industria simplemente no sería viable. Nuestro trabajo vale”, advirtió.

Premiación

La décima edición de Premios Caleuche, “Gente que se transforma”, organizada por Chileactores y su Fundación Gestionarte, se realizó este domingo en el Teatro Oriente de Providencia.

En la ceremonia se entregaron 17 estatuillas, reconociendo el trabajo actoral en cine, teleseries, series y comedia. En Cine, destacó la película “Me rompiste el corazón”, donde Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky fueron reconocidos por sus roles protagónicos. José Soza y Paula Zúñiga fueron premiados como mejor actor y mejor actriz de soporte, por sus roles en “Los años salvajes” y “Las cenizas” respectivamente.

En Teleseries, “El jardín de Olivia” de MEGA recibió el reconocimiento a sus dos protagonistas, la debutante Nicole Espinoza y el antagónico, Alejandro Trejo. En los roles de soporte, fueron premiados Amparo Noguera y Gastón Salgado, ambos de “Nuevo amores de mercado”, quienes se convirtieron en los primeros artistas en conseguir cinco estatuillas.

En la categoría de mejor comediante, Juan Pablo López se convirtió en el ganador de la noche por su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar.

En la categoría Series, Gabriel Urzúa obtuvo el premio a mejor rol protagónico por su trabajo en “I Love Robin”, el spin off de su exitoso personaje en “Generación 98” de MEGA. La mejor actriz protagónica fue Amparo Noguera, por su rol en la segunda temporada de “Baby Bandito” de Netflix. En tanto, Mariana Loyola consiguió el premio a mejor actriz de soporte por su trabajo en la misma producción. Jaime Omeñaca por su parte fue el mejor actor de soporte por su rol en la serie de NTV, “Hasta el final”.

En cuanto a los reconocimientos especiales, por primera vez en la historia de la premiación -y como gesto especial por los diez años- dos artistas fueron reconocidos con el Premio a la Trayectoria. Se trata de Gloria Münchmeyer y Hugo Medina, quienes fueron destacados por el Consejo de Chileactores debido a sus largas y destacadas carreras. En tanto, la joven actriz Tamara Cortés, protagonista de “La Misteriosa Mirada del Flamenco”, recibió el Premio Revelación.

Una noche de espectáculo

La ceremonia comenzó con una obertura especialmente preparada para los 10 años de Premios Caleuche, con Francisca Walker, Carmen Gloria Bresky, Josefina Montané, Francisco Dañobeitía, Juan Carlos Maldonado y “Koke” Santa Ana, en un número que puso el tono festivo del aniversario. En el monólogo de bienvenida, Javiera Contador recordó —con humor— el camino recorrido hasta esta décima edición y el crecimiento del evento.

También hubo un momento para recordar series icónicas, con un musical a cargo de Fernando Godoy, Fernando Larraín, Karla Melo y Amaya Forch, quienes trajeron la música de “Casado con Hijos”, “El Reemplazante” y “Los 80”, respectivamente.

La jornada también contó con la rutina humorística de Paloma Salas, quien por primera vez se presentó en un espectáculo televisado. En el homenaje musical por los artistas fallecidos estuvo la interpretación de Valentín Trujillo, quien interpretó “Gracias a la Vida” de Violeta Parra. En este momento emotivo se hizo recuerdo de Héctor Noguera, Teresita Reyes, Gabriela Medina, Vicente Ruiz, Willy Benítez.

Lista completa de ganadores

Teleseries

• Mejor Actor Protagónico: Alejandro Trejo

• Mejor Actriz Protagónica: Nicole Espinoza

• Mejor Actriz de Soporte: Amparo Noguera

• Mejor Actor de Soporte: Gastón Salgado

Cine

• Mejor Actriz Protagónica: Carmen Gloria Bresky

• Mejor Actor Protagónico: Daniel Muñoz

• Mejor Actriz de Soporte: Paula Zúñiga

• Mejor Actor de Soporte: José Soza

Series

• Mejor Actor Protagónico: Gabriel Urzúa

• Mejor Actriz Protagónica: Amparo Noguera

• Mejor Actriz de Soporte: Mariana Loyola

• Mejor Actor de Soporte: Jaime Omeñaca

Comedia

• Mejor Comediante: Juan Pablo López

Premios especiales 2026

• Premio a la Trayectoria: Gloria Münchmeyer y Hugo Medina

• Premio Revelación: Tamara Cortés

• Premio del Público: Paola Troncoso